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Microsoft Surface Duo, 18 Şubat’ta Görücüye Çıkacak!

Microsoft Surface Duo, diğer Avrupa pazarlarında piyasaya sürülecek. Lansman tarihi 18 Şubat olarak belirlendi.

Ayşen Sıla

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Microsoft’un çok konuşulan telefonu Surface Duo, Ağustos 2020’de tekrar piyasaya sürüldü, ancak ABD’ye özeldi. Microsoft bu telefonu birkaç yeni pazarda duyurmayı planladığından bu durum önümüzdeki hafta değişecek. Telefonun ABD modelinden daha detaylı ve daha ucuz olduğu söyleniyor.

Microsoft, 18 Şubat’ta Kanada, Fransa, Almanya ve İngiltere’de çift ekranlı cihazı piyasaya sürecek. Surface Duo, Almanya’da 1.549 euro ve İngiltere’de 1.349 sterline satılacak.

Telefonda 5.6 inç ve 5.6 inç olmak üzere iki ekran bulunması bekleniyor. Bu ekranları ayrı ayrı kullandığınız zaman her ekranda elde edeceğiniz çözünürlük değeri 1800 X 1350 olarak belirtiliyor.

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Ekranı tam açıp tek bir ekran olarak kullandığınız zaman 8.1 inç ekran boyutu elde ediliyor. Yani iki ekranı da aynı anda kullanmak istediğiniz de boyut böyle oluyor ve çözünürlük artıyor. Böyle bir durumda akıllı telefonun çözünürlük değeri ise 2700 X 1800 piksel seviyesine çıkıyor. Ekran paneli ise iki parça için de AMOLED. Bu değişmiyor ve zaten görüntü kalitesi açısından da iyi.

İşlemciye eşlik RAM kısmında da akıllı telefonlarda çok sık kullanılan değerler değiştirilmemiş. Yani öyle çok büyük sürprizler yok. 16 GB RAM kullanan bir telefon bile gördük ama şu an piyasa da 6,8 GB RAM ideal. Microsoft Surface Duo bu ideal rakamı değiştirmiyor. 6 GB RAM kullanılıyor.

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KaynakThe Verge

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