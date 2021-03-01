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Microsoft Surface Duo 2’nin Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

Microsoft Surface Duo 2'nin 5G desteği ve geliştirilmiş kamera ile geleceği bildirildi. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Geçen yıl Microsoft, Microsoft Surface Duo adlı ilk çift ekranlı cihazını piyasaya sürdü. Telefon, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da satışa sunuldu. Cihaz karışık incelemeler aldı ancak şirket telefonun üst modelini piyasaya sürme yolunda ilerliyor.

En son rapora göre Microsoft, Surface Duo 2 üzerinde çalışıyor ve 5G bağlantısı desteğinin yanı sıra gelişmiş kamera performansından söz ediyor. Görünüşe göre ürün “Zeta” kod adına sahip.

Rapor, yakında çıkacak olan Surface Duo 2’nin kamerasının, görüntü işlemeyi önemli ölçüde iyileştirecek yeni kamera deneyimi sunmak için makine öğrenimi ve yapay zeka kullanacağını öne sürüyor.

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Microsoft Surface Duo, 2020’de piyasaya sürülmesine rağmen, eski Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti tarafından destekleniyordu. Bu nedenle, yeni cihaz için, şirketin en yeni yonga setini benimsemesini ve birinci sınıf özellikler sunmasını bekliyoruz.

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