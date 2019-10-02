Microsoft Surface Duo Ortaya Çıktı

Akıllı telefon alanından çekilen Microsoft, uzun süredir beklenen etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinliğin en çok merak edilen cihazı ise Microsoft Surface Duo oldu. Öyle ki çift ekranlı bu seriyle beraber markanın yeniden akıllı telefon pazarında yer alması söz konusu olacak.

Microsoft bu alanda sürekli başarısızlıklar almış ve sonunda akıllı telefon alanından çekilmişti. Windows Phone işletim sisteminin de tutmamasıyla beraber mobil alanda başarı elde edemeyeceği düşünülen ve geri çekilen markanın, şimdi ise Android işletim sistemiyle geri döndüğünü görmek mümkün olacak. Üstelik bu kez çift ekranlı bir modelle.

Microsoft Surface Duo Neler Sunuyor?

Tam olarak bir akıllı telefon tanıtımı yapılmamış olsa da Microsoft Surface Duo, çift ekranlı akıllı telefon modellerinden biri olacak. Android işletim sistemi kullanılan ve Galaxy Fold serisinin rakibi olan cihazın, tam ortadan katlanabilen bir akıllı telefon olacağını söyleyebiliriz.

Telefonun çift ekranında farklı görevler sunulabilecek. Farklı uygulamaların çalıştırılmasına izin verecek olan ekranların, birini oyun kolu olarak kullanmak bile mümkün olacak. İstenildiği zaman birbirinden bağımsız olarak çalıştırılabilen ekranların çok daha işlevsel özelliklerinin olması da bekleniyor.

Zaten Microsoft’un bu seriyi ekranlara göre bazı özelleştirmelerle beraber sunması mümkün olacak. Android işletim sisteminin artılarının da kullanılacağı cihazın içerisinde yer alan işlemcilerin ise Snapdragon 855 işlemcileri olacağı açıklandı. Açıkçası işlemci konusunda beklendiği gibi amiral gemisi serisine yer verilecek olması önemli bir avantaj sağlayacak.

Bunların dışında Microsoft Surface Duo modeli için çok fazla detay açıklanmadı. Muhtemelen marka yeni akıllı telefonlarını bir süre daha geliştirmeye devam edecek. Telefonlarda istenen başarı elde edildiği zaman ise piyasa sürülmesi bekleniyor.

Bu nedenle tüm teknik detayların açıklanmadığını gördük. Bir nevi şu an geliştirilmekte olan bir seri olarak sunulan yeni çift ekranlı akıllı telefonların neler sunacağını da zaman gösterecek.

Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X gibi rakiplerine karşı bu serinin ne kadar başarı elde edeceği ise başka bir merak konusu. Microsoft bu modeli tam anlamıyla bir akıllı telefon olarak tanımlamamış olsa da markanın geri dönüş modeli bu olabilir.