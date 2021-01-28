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Microsoft Surface Duo, Şubat Ayı’nda Avrupa Pazarlarına Girecek!

Microsoft Surface Duo, çok yakında Avrupa pazarlarında da yerini alacak. İşte bilinen tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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Microsoft, Surface Duo çift ​​ekranlı akıllı telefonunu Ağustos 2020’de yeniden piyasaya sürdükten sonra ABD’deki satışlarına başladı. O zamanlar şirketin Surface Duo’yu 2021 yılının ilk çeyreğinde Avrupa, Kanada ve Japonya gibi pazarlarda satmayı planladığı bildirilmişti. Yeni bilgiler, Surface Duo’nun Şubat ayının ikinci haftasında Avrupa pazarlarına gireceğini ortaya koyuyor.

Güvenilir bir kaynağa göre Microsoft Surface Duo, Şubat ayının ikinci veya üçüncü haftasında BT ve EE olarak telekom operatörleri aracılığıyla ilk olarak Ingiltere’ye gelecek. Avrupa’daki diğer bölgelerin de cihaza aynı anda sahip olması bekleniyor.

Snapdragon 855 işlemci destekli Microsoft Surface Duo, 13 Şubat’a kadar satışa sunulabilir. Ayrıca şirketin Avrupa pazarlarında özel bir Android arayüzü ve bir çift kablolu kulaklık sunacağı söyleniyor.

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Telefonda 5.6 inç ve 5.6 inç olmak üzere iki ekran bulunması bekleniyor. Bu ekranları ayrı ayrı kullandığınız zaman her ekranda elde edeceğiniz çözünürlük değeri 1800 X 1350 olarak belirtiliyor.

Ekranı tam açıp tek bir ekran olarak kullandığınız zaman 8.1 inç ekran boyutu elde ediliyor. Yani iki ekranı da aynı anda kullanmak istediğiniz de boyut böyle oluyor ve çözünürlük artıyor. Böyle bir durumda akıllı telefonun çözünürlük değeri ise 2700 X 1800 piksel seviyesine çıkıyor. Ekran paneli ise iki parça için de AMOLED. Bu değişmiyor ve zaten görüntü kalitesi açısından da iyi.

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İşlemciye eşlik RAM kısmında da akıllı telefonlarda çok sık kullanılan değerler değiştirilmemiş. Yani öyle çok büyük sürprizler yok. 16 GB RAM kullanan bir telefon bile gördük ama şu an piyasa da 6,8 GB RAM ideal. Microsoft Surface Duo bu ideal rakamı değiştirmiyor. 6 GB RAM kullanılıyor.

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KaynakAndroid Community

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