Microsoft Surface Earbuds Kulaklıkları Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Microsoft‘un dünkü etkinliği şirketin yeni ürünlerinin tanıtıldığı bir seminere dönüştü. Etkinlikte ilgiyi en çok Microsoft Surface Duo isimli katlanabilir cihaz aldı. Buna ek olarak şirket etkinliğinde, aynı zamanda Microsoft Surface Earbuds kulaklıklarını da tanıttı.

Böylece Microsoft, geçen yılki Surface Kulaklıklarını, ses alanında geliştirerek, tam anlamıyla kablosuz kulaklık dünyasına giriş yapmış oldu. Sonuçta birçok teknoloji devinin kablosuz kulaklıkları zaten piyasada. Bu da şirket için önemli bir girişim oluyor.

Microsoft Surface Earbuds, 8 saatlik pil ömrüne sahiptir. Şarj kutusuyla birlikte, iki ek şarj deposu elde edeceksiniz. Bu da pili bitse bile kutuya koyduğunuzda şarj edebileceğiniz anlamına geliyor.

Kulaklıklar, Android Fast Pair ve Windows Swift Pair özelliklerini destekliyor. Bundan dolayı onları dokunma hareketleriyle ya da sesle kontrol etmek mümkündür. Üç boyutlu ses efektini de destekleyen kulaklıklar, Spotify entegrasyonuna sahiptir. Ek olarak Microsoft Office 365’e yazı yazmak, PowerPoint slaytlarını değiştirmek ve 60’dan fazla dile anlık çeviri yapmak mümkün olacak.

Kulaklıklar bu yıl 249 dolar karşılığında satışa sunulacak.