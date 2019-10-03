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Microsoft Surface Laptop 3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Microsoft Surface Laptop 3 fiyatı ve özellikleri konusunda merak edilen tüm detaylar açıklandı. Yeni seri hakkında bilinmesi gereken detaylar neler?

By İbrahim Kızılırmak

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Microsoft Surface Laptop 3

Microsoft 2 Ekim özel etkinliğinde birçok yeni ürünü için tanıtım yaptı. Markanın tanıtımında yer alan ürünlerden birisi de Microsoft Surface Laptop 3 modeli oldu. 2 farklı modelle gelen yeni laptop modellerinin epey bir ilgi çektiğini gördük.

Microsoft Surface Laptop 3 modelinde yapılan en büyük değişiklik işlemci kısmında karşımıza çıkıyor. 2 farklı ekran boyutu ve iki farklı işlemci ile gelen yeni serinin özelliklerine bakalım.

Microsoft Surface Laptop 3 Özellikleri Neler?

Yeni laptop modellerinde yine çıkartılabilir klavye modeline yer verildiğini görüyoruz. Genel tasarım olarak oldukça başarılı bir seri olan Microsoft Surface Laptop 3, biraz daha ince bir kasa ile geliyor ve trackpad alanı biraz daha geniş tutulmuş gibi duruyor.

Yenilenmiş bir kasayla beraber gelen serinin, teknik özellikler kısmında da yenilendiğini görüyoruz. Bu kez 13.5 inç bir ekran boyutu ve 15 inç ekran boyutu kullanılıyor. İki farklı ekran boyutuyla beraber işlemciler de değişiyor.

Microsoft Surface Laptop 3

13.5 inçlik modelin içerisinde Intel 10.nesil işlemcileri bulunuyor. Bu modelden biraz daha üstün bir model olduğu belirtilen 15 inçlik modelde ise Ryzen 7 işlemcileri yer alıyor. Bu modelde kullanılan AMD işlemcilerinin genel olarak çok daha performanslı olduğunu da ekleyelim. Bu serinin en çok öne çıkan yanının da zaten işlemcileri olduğunu görmek mümkün olacak.

Ayrıca 15 inçlik seride AMD Radeon RX Vega grafik birimi de yer alıyor. Genel performans konusunda çok daha iyi bir modelle karşı karşıya kalmamız sağlanmış gibi duruyor.

Fiyat

Tüm bu özelliklerle beraber iki farklı seçenekle gelen Microsoft Surface Laptop 3 modellerinin fiyatları da açıklandı. Buna göre 13.5 inçlik ekrana sahip olan modelin fiyatı 999 dolar olarak açıklandı.

Ana model olarak karşımıza çıkacak olan bu modelin dışında 15 inçlik modelde ise 1199 dolar gibi bir fiyat belirlendiği açıklandı. Şimdiden ön siparişe açılan laptop modellerinin kesin satışlarının ise 22 Ekim tarihinde başlayacağı açıklandı. Ülkemizde de bu modelin satılması beklenmekte.

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