Microsoft Surface Laptop 4, Geekbench’te Görüntülendi!

Microsoft, Surface Laptop 3‘ü 2019’da piyasaya sürdü. Bu nedenle, yeni model çok yakında piyasaya sürülebilir. Pek çok raporun ortasında, Geekbench listesi Microsoft’un AMD ile yeniden ortak olabileceği söylentisini güçlendiriyor.

Bir Geekbench listesi, cihazı Microsoft Surface Laptop 4 olarak gösteriyor. Bilgisayarın özel yapım bir APU (Zen 2 mimarisi) ve Vega GPU’ya sahip olacağını belirten bir kod adı var. İşlemci AMD Ryzen 5 3580U olarak listelenmiş olsa da bunun sadece bir göz boyama olabileceğini düşünüyoruz.

Bunun nedeni, önceki modelde bulunan Ryzen 5 3580U‘nun 4 çekirdekli olması ve listede belirtildiği gibi Hexa çekirdekli bir CPU olmamasından kaynaklanıyor. Bu nedenle, Ryzen 5 işlemcisinin tam sürümü en azından şimdilik bir gizem ama liste, yeni bir ‘Ryzen Surface Edition’ın geleceğini kuvvetle ima ediyor.

Her neyse, liste ayrıca dizüstü bilgisayarın 8GB DDR4 SDRAM’a sahip olacağını ve Windows 10 işletim sistemini çalıştıracağını gösteriyor. Testteki cihaz, tek çekirdekli testte yaklaşık 1.063 ve çok çekirdekli testte ise 5.726 puan aldı. Bunun rakip Intel 11. nesil işlemcilerden daha iyi olup olmadığını bilmiyoruz.