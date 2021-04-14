Microsoft Surface Laptop 4 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Microsoft, Surface Laptop 4‘ün piyasaya sürülmesiyle Surface serisini yeniledi. Şirket, her iki model için de Intel ve AMD işlemciler arasında bir seçim sunuyor. Bu seçimler arasında 13,5 inç ve 15 inçlik ekranlar yer alıyor.

Cihazlar, Intel’in en yeni 11. nesil işlemcileri veya AMD’nin Ryzen 4000 serisi işlemcileri tarafından destekleniyor. Bu yeni canavarın fiyatı ise 999 dolar olarak belirlendi. Cihazın 15 Nisan’dan itibaren satışa sunulması bekleniyor.

Microsoft’un en yeni AMD Ryzen 5000 serisini kullanmaması, ancak AMD Ryzen Surface Edition çipi için eski AMD Zen 2 mimarisi çiplerini kullanması dikkat çekici diyebiliriz. Ancak performans Intel sürümüne benzer olabilir.

Surface Laptop 4 için bağlantı konusunda pek bir şey değişmedi. Tek bir USB-C bağlantı noktası, bir USB-A bağlantı noktası, bir kulaklık girişi ve Microsoft’un şarj için Surface Connect bağlantı noktasıyla birlikte geliyor.

Bu yeni işlemcilerle şirket, önceki modele kıyasla yüzde 70’e kadar daha iyi performans vaat ediyor. Microsoft ayrıca 13,5 inç modelde 19 saat ve 15 inç modelde 17,5 saate kadar pil ömrü sunmayı amaçlıyor.

999 dolar fiyatla satılan temel model, bir AMD Ryzen 5 4680U işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla birlikte geliyor. Intel tarafında, temel model 8GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip Core i5 1135G7 işlemci sunuyor.

Intel destekli modeller Core i7 işlemci, 32 GB RAM ve 1 TB depolama ile 2.299 dolara kadar çıkıyor. Ayrıca birkaç ay sonra 1.199 dolar fiyatla piyasaya sürülmesi beklenen 16GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip bir AMD modeli de var.

15 inçlik modellere gelince, AMD destekli seçenek, 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile bir AMD Ryzen 7 4980U işlemciyle 1.299 dolar fiyatla başlıyor. 16GB RAM ve 512GB depolamaya kadar çıkabilen cihaz 1.699 dolar fiyat etiketi sunuyor. Intel tarafında, 16GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip Core i7 1185G7 için 1.799 dolar fiyattan başlıyor, 32GB RAM ve 1TB depolama seçeneği 2.399 dolarlık bir fiyatla geliyor.