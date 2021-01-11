Microsoft Surface Laptop 4’e Dair Yepyeni Detaylar Var!

Microsoft‘un Surface serisi altında iki yeni cihaz üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu iki cihaz ise Microsoft Surface Pro 8 ve Surface Laptop 4 olarak adlandırılıyor. İlginç bir şekilde yeni bir rapor Surface Laptop 4’ün AMD yonga seti için bir seçenekle gelebileceğini gösteriyor.

Redmond merkezli teknoloji devi, Ekim 2019’da Surface Laptop 3’ü piyasaya sürdüğünde, AMD Ryzen 3700U ve AMD Ryzen 5 3500U’nun değiştirilmiş bir sürümüyle birlikte gelen ilk cihazı da piyasaya sürmüş oldu. Yeni bir rapora göre ise bu, Windows 4 serisi ile de devam edecek gibi görünüyor.

Yeni Surface Laptop 4’ün özellikleri henüz bilinmemekle birlikte, cihaz Intel ve AMD olmak üzere iki işlemcili modellerle satışa sunulacak. Sadece 15 inçlik model için AMD sunan raporun aksine, yaklaşan dizüstü bilgisayar 13.5 inçlik model için de bir AMD seçeneği sunabilir. Microsoft Surface Laptop 4, bu yılın sonunda piyasada yerini alabilir.

Ek bir bilgi olarak, Microsoft Surface Laptop 3, iki model halinde gelmişti. Bunlar 10. Nesil Intel Core i5 veya Core i7 yonga seti ile desteklenen 13,5 inçlik bir model ve AMD’nin “Ryzen Surface Edition” işlemcisinden güç alan 15 inçlik bir modelden ibaretti.

Her iki cihaz da 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolamaya sahipti. Tescilli Yüzey Konektörünün yanı sıra, dizüstü bilgisayar bir USB C Tipi bağlantı noktasıyla şarj edilebiliyordu. Surface Laptop 4’ün de benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.