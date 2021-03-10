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Microsoft Surface Laptop 4’ün Tüm Özellikleri Sızdırıldı!

Microsoft Surface Laptop 4'ün bütün özellikleri lansmanından önce ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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Geçen hafta Microsoft Surface Laptop 4, AMD Ryzen 5 işlemci ile Geekbench’te ortaya çıktı. Şimdi ise kaynağımız bir rapor aracılığıyla, dizüstü bilgisayarın tüm özelliklerini açıkladı.

Rapor, Microsoft’un Surface Laptop 4’ü Nisan 2021’de yani önümüzdeki ay piyasaya sürmeyi planladığını söylüyor. Bayilerden alınan bilgilere göre, şirket dizüstü bilgisayarın AMD ve Intel sürümlerini satmaya devam edecek.

Bununla birlikte, dizüstü bilgisayarın tasarımı muhtemelen değişmeyecek. Rapor doğruysa, yükseltmenin çoğu içeride olurken, dışarıda çok az değişiklik bulunuyor. Daha önce olduğu gibi, dizüstü bilgisayarın AMD sürümünün ‘Surface Edition’ olarak bilindiği söyleniyor.

Yani, Microsoft bir AMD Ryzen 5 4680U ve AMD Ryzen 7 4980U işlemcileri tercih ediyor, bu işlemcilerden ilki temel model için ve ikincisi üst seviye modeller için kullanılack. Bu, dizüstü bilgisayarın AMD sürümlerinde özel yapım APU (Zen 2 mimarisi) ve Vega grafik işlemciye sahip olacağını gösteren önceki raporla oldukça uyumlu.

Microsoft-Surface-Laptop-4

Microsoft Surface Laptop 4’ün Tüm Özellikleri

Yapı, boyut ve ağırlık:
-İşlenmiş alüminyum kasa
-13,5 inç: 308 x 223 x 14,5 mm, Intel – 1,31 kg / AMD – 1,25 kg.
-15 inç: 339,5 x 244 x 14,5 mm, Intel – 1,54 kg

Ekran: 3: 2 formatı, 10 noktalı çoklu dokunma, piksel algılama ekranı
-201 PPI13,5 inç (2256 x 1504 piksel)
-15 inç (2496 x 1664 piksel)

İşlemci: Intel / AMD
-Intel: Core i5-1145G7 / Core i7-1185G7
-AMD: Ryzen 5 4680U (maksimum frekans artışı – 4.4GHz) / Ryzen 7 4980U

Grafik:
-Intel: Iris Plus Graphics 950
-AMD: Radeon Grafikleri

RAM: 8 GB / 16 GB / 32 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe NVMe

Bağlantı: Surface Connect, USB A, USB C, Wi-Fi 6, Bluetooth

Batarya: 49WHr

İşletim Sistemi: Windows 10 Home

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KaynakNews Break

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