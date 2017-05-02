Microsoft Surface Laptop Duyuruldu. İşte MacBook’un Yeni Rakibi

Geçtiğimiz günlerde Windows Phone desteğini sonlandıracağı ortaya çıkan Microsoft, bu hamlesinden kısa süre sonra ise beklenen bir adımı daha attı. Marka daha önce birkaç kez gündeme gelen MacBook rakibi Surface Book serisini tanıttı. Microsoft Surface Laptop olarak tanıtılan yeni ürünün özellikleri de bir hayli beğeni toplamayı başardı. Hemen yeni serinin özelliklerinden bahsedelim.

Microsoft Surface Laptop Tasarımı Nasıl?

Öncelikle yeni seri bilgisayarların tasarımlarından bahsedelim. Öyle ki Microsoft Surface Laptop tasarım konusunda en başarılı serilerden biri oldu. Tamamı dikdörtgen bir seri olan Microsoft Surface Laptop tasarım yuvarlatılmış hatalara sahip. Sadece 1.25 kg ağırlığında olan modelin arka kısmı 14.47 mm kalınlık değerine sahip olurken en ince nokta olarak gösterilen ön kısımda ise 9.9 mm kalınlığında bir kasa kullanılmış.

Genel boyutları oldukça mini olan serinin tasarım konusunda en çok önem verilen noktası ise klavye ve ön yüzeyin kaplı olduğu madde. Sıvı ve kir tutmama özelliği bulunan özelleştirilmiş bir kumaş görüntüsüne sahip “flocked Alcantara” maddesi kullanılmış. Daha önce sadece birkaç özel akıllı telefon serisinde gördüğümüz kaplama malzemesi oldukça başarılı bir tasarım oluşturulmasını sağlamış durumda. Tasarım konusunda son olarak zengin renk seçeneklerini ele almak gerekiyor. Cihazın renk seçenekleri ise şöyle;

Renk Seçenekleri: Platin, Bordo, kobalt mavisi, grafit altın

Microsoft Surface Laptop Ekran Konusunda Farkını Gösteriyor

Yeni modelde beklendiği gibi tablet ekranlarına yakın bir ekran boyutu kullanılmış. Ekran boyutu olarak sadece 13.5 inç kapasitesine sahip olan modelin ekran teknolojisiyle PixelSense adı verilen özel bir teknoloji.

2256×1504 olarak yani 2K gelecek olan ekranların görüntü kalitesinin daha da artmasını sağlayacak olan PixelSense teknolojisinin yanı sıra 3.4 milyon piksel kullanımı net görüntü konusunda devrim niteliğinde bir özellik olacak. 3:2 görüntü oranıyla gelecek olan ekranların dokunmatik özelliği ise MacBook serisinden öne çıkacak olan özelliklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Yeni Bilgisayar Performans Konusunda Beklentileri Karşıladı

Seri ilk duyurulduğunda Surface Book modeli olarak çıkış yapacağı düşünülüyordu. Fakat bunun yerine marka bilgisayar formatında yayın yapmayı tercih etti. Microsoft Surface Laptop özellikleri de haliyle daha da yükseltilmiş oldu. Teknik detaylar konusunda ilk olarak işlemci modeller hakkında bilgiler verildi.

İşlemci konusunda Intel tercihi yapan marka son nesil Intel i5 ve Intel i7 işlemcilerini sunuyor. İşlemcilerin diğer serilere göre ekstra hızlı olduğunun açıklanmasının yanı sıra yeni model de harici ekran kartı kullanımının yapılmasını belirtelim. Çeşitli paketlerle gelecek olan serinin paketlerini ise şöyle;

Microsoft Surface Laptop i5 Giriş Modeli: 128 GB SSD, 4 GB RAM bellek Intel HD Graphics 620 ve Intel i5 işlemci

Microsoft Surface Laptop i5 Üst Seviye Modeli: 256 GB SSD, 8 GB RAM bellek, Intel HD Graphics 620, Intel i5 işlemci

Microsoft Surface Laptop i7 Giriş Seviyesi Modeli: 256 GB SSD, 8 GB RAM, Intel Iris Plus Graphics 640, Intel i7 işlemci

Microsoft Surface Laptop i7 Üst Seviye Model: 512 GB SSD, 16 GB RAM, Intel Iris Plus Graphics 640, Intel i7 işlemci

İşletim Sistemi ve Bağlantı Teknolojileri

Yeni bilgisayarların bir diğer farkı ise işletim sistemi. Windows Phone sonlandırılmasından sonra Surface Phone serisine de yer vermeyen marka Windows 10 S işletim sistemini kullanmış. İsteyen kullanıcıların Windows 10 Pro versiyona yükseltebileceği işletim sisteminin dışında son olarak seride USB giriş portları, Surface güç bağlantısı ve mini DisplayPort bağlantısı bulunmakta.

Microsoft Surface Laptop Fiyat ve Çıkış Tarihleri

Tüm modeller için ön siparişleri açılan yeni seri bilgisayarların satış fiyatları da belli oldu. İ5 giriş seviyesi modeli 999 dolar, i5 üst seviye modeli 1.299 dolar, giriş seviyesi i7 modeli 1599 dolar, üst seviye i7 model ise 2199 dolar olarak açıklandı. Temmuz ayında satışlarına başlayacak olan serinin ne kadar ilgi çektiğini de göreceğiz.