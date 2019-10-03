Microsoft Surface Neo Tableti Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Microsoft‘un bir zamanlar bir tableti vardı. Courier isimli bu tablet, 2008’den 2010’a kadar en çok ses getiren cihazlardan birisiydi. Cihazda çift dokunmatik ekran ve kalem girişi desteği vardı. Ancak piyasaya sürülmeden önce iptal edilmiş olduğu için asla mağazalardaki yerini almadı.

Dün ise Microsoft düzenlediği etkinlikte Surface Neo tabletini tanıttı. Microsoft Surface Duo tasarımına benzer şekilde cihazda iki adet 9inçlik ekran yer alıyor. Üstelik 360 derecelik bir menteşeye, kalem desteğine ve oldukça ince çerçevelere sahip.

Tabletin kalınlığı biraz can sıkıcı. Her iki tarafı da 5,6 mm kalınlığında ve katlandığında 11,2 mm kalınlığında bir şey elde edeceksiniz. 1.3 kg ağırlığında. Microsoft’un genel müdürlerinden Panos Panay‘a göre, şimdiye kadar üretilmiş en ince LCD’nin üstünde bir çeşit Gorilla Glass olduğunu iddia ediyor.

Surface Neo’nun 2020’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihaz, çift ekranlı cihazlar için tasarlanan ve Intel Lakefield işlemcisi bulunan Windows 10X kullanıyor. Her iki ekranı da kontrol eden 11. Nesil grafik motoru mevcut.

Yeni ve daha ince Surface Kalemi arkaya yerleştirilmiştir. Klavye Neo’dan ayrıyken arkaya manyetik olarak takılabiliyor. Böylece onu ‘katlayabilir’ ve ekranlardan birine yerleştirebilirsiniz.