Microsoft Surface Pro 5 Yakında Geliyor

Bu hafta Microsoft, Windows 10 OS ile yeni bir Surface Laptop dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü. Surface Laptop dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmenin amacı, Surface ürün grubunun konumunu telafi etmek için tüketicilerin karışık tavsiyelerini almaktır. Microsoft’un son çeyrek mali raporda Surface geliri %26 düştü, Microsoft Surface yeni ürün duyurusunun hızını yeniden ayarlamalı.

Birçok kullanıcı, Microsoft’un 2 Mayıs’ta yeni Surface Pro ve Surface Book 2‘yi çıkardığını düşünüyor ancak aslında öğrencileri hedef alan bir ürün ve etkinlikti. Bu nedenle kullanıcılar sonbaharda yapılacak basın toplantısında iki yeni ürün bekliyor olacak. Son zamanlarda, Microsoft Windows ve cihazlarının yöneticisi Yusuf Mehdi‘ye göre, Surface Pro 4 yükseltme sürümü yakında çıkacak, bu Surface Pro 5 olacak.

Microsoft donanım stratejisi söz konusu olduğunda, Mehdi, Microsoft Surface Pro 5’in Pro 4’ün küçük yükseltme sürümü olması gerektiğini, yeni modelin daha ince olacağını, Intel Kaby Lake işlemcisi tarafından destekleneceğini, ekranın ve pil ömrünün daha mükemmel olacağını gösteriyor.