Microsoft Surface Pro 7 İşlemcileri Değişiyor

Microsoft, akıllı telefon alanında istediği başarıyı elde edemedi. Nokia ile yapılan çalışma sonrasında da sonuçlar pek memnun edici olmadı. Fakat marka akıllı ürün teknolojilerinden çekilmiş değil. Bu alanda en iddialı seri Microsoft Surface Pro. Şimdi ise serinin Microsoft Surface Pro 7 modelleriyle güncellenmesi söz konusu olacak.

Microsoft Surface Pro 7 İddialı Geliyor

Yeni modellerin, başta tasarım kısmında önemli artılarla güncellenmesi bekleniyor. Fakat tabii ki tek değişiklik tasarım kısmında olmayacak. Tasarım kısmında olduğu kadar, teknik kısımda da iddialı bir seri sunulacak.

Bu noktada Microsoft Surface Pro 7 modellerinin başta işlemcilerinin değişmesi bekleniyor. Bu zamana kadar genelde Intel kullanan marka, yeni serilerle beraber seçeneği kullanıcılara bırakacak. Intel 10.nesil işlemci ailesinin ana işlemci olarak geleceği açıklanan modellerin, bunun yanında bir de ARM tabanlı işlemcilere yer vereceğini göreceğiz.

Microsoft Surface Pro 7 modellerinde ARM tabanlı işlemcileri seçen kullanıcılar 4G LTE desteğine sahip olacak. Bu model iPad Pro tabletlerine rakip olarak gelecek seri şeklinde düşünülmüş durumda. Zaten tasarım kısmında da böyle bir rekabet sunulacak.

ARM tabanlı işlemci kullanılan modelin, çerçevesiz bir yapısı olduğunu göreceğiz. Tabletin yanlardan tamamen çerçevesiz bir yapısı bulunacak. Sadece üst ve alt kısımlarda çerçevelere yer verilecek.

Diğer model ise Intel 10.nesil işlemcilerin kullanıldığı model olacak ve biraz daha güçlü bir seri sunulacak. Genel performans değerlerinde bu serinin çok daha güçlü olması bekleniyor.

Harper kod adıyla gelecek olan modellerin, biraz daha geniş bir çerçeve kullandığını göreceğiz. Her iki tablet modeli için de genel olarak amiral gemisi sınıfına dahil olması beklentisi var.

Soru işaretlerinin cevap bulacağı ve Microsoft Surface Pro 7 ailesinin tanıtılacağı etkinliğin 2 Ekim tarihinde düzenleneceğini de belirtelim. Etkinlik kapsamında farklı sürprizlerin gelmesi de söz konusu olabilir. Microsoft tam olarak etkinliğin detaylarını açıklamadı.