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Microsoft Surface Pro 7 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Microsoft Surface Pro 7 fiyatı ve özellikleri konusunda merak edilen tüm bilgiler açıklandı. Microsoft Surface Pro 7 tabletleri neler sunuyor?

By İbrahim Kızılırmak

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Microsoft Surface Pro 7

Akıllı telefon pazarına yeniden giriş yapıp yapmayacağı merakla beklenen Microsoft’un, tablet alanında ise emin adımlarla ilerlediğini görüyoruz. Son olarak Microsoft Surface Pro 7 modelinin tanıtımı yapıldı.

Serinin devamı niteliğinde olan Microsoft Surface Pro 7 tablet özellikleri ise oldukça dikkat çekici. Yeni tablet modelinin USB-Type C bağlantı desteğini de alması yine büyük bir artı olarak karşımıza çıkıyor.

Microsoft Surface Pro 7 Tasarımı Değişti Mi?

Surface Pro 7 modelinin tasarımı, ana serinin dışına çıkmadı. Yeni serinin tasarımı eski modelin tasarımına oldukça benziyor. Tabletin tıpkı eski modelde olduğu gibi standart bir tasarımı var.

Microsoft Surface Pro 7

Fakat bu modelde ekran gövde oranı biraz daha yükseltilmiş gibi gözüküyor. Kısacası çerçeveler biraz daha inceltilmiş gibi gözüküyor. Yine akıllı kalem ve akıllı klavye desteğinin devam ettiğini de eklemek gerek.

Tüm Teknik Özellikler

Yeni tablet modelinde biraz daha farklı bir işlemci modeli kullanılıyor. Snapdragon işlemcilerinden farklı olarak bu modelde Intel işlemcileri kullanılıyor. Kullanıcılara 3 farklı işlemci seçeneği sunuluyor. Intel quad core i7, quad core i5 ve dual core i3 işlemcilerinin bulunduğu Microsoft Surface Pro 7 modelinin, 1 TB depolama alanının tercih edilmesi de mümkün.

Bunun dışında 16 GB RAM miktarına kadar RAM seçimi yapılabileceğini de ekleyelim. Ekran kısmında ise eski seri ile aynı ekran sunuluyor. Yine bu modelde de 12.3 inçlik bir panel kullanılmış durumda. Ekran konusunda eski seriye göre bir fark görmek mümkün olmadı.

Fiyat

Yeni bağlantı desteği, yenilenmiş olan özellikleri derken bu modellerin 22 Ekim tarihinde satışa sunulacağını da ekleyelim. 22 Ekim tarihinde diğer cihazlarla beraber satışa çıkacak olan tablet modelinin fiyatı ise 749 dolar olarak açıklandı.

Yine eski modellerde olduğu gibi bu modelin de ülkemizde doğrudan satışa çıkmasını beklemiyoruz. Doğrudan satışlar başlamasa da ithalatçı garantili olarak cihazlar sunulacaktır. Tabii ki bu noktada fiyatları tahmin etmek pek mümkün değil.

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