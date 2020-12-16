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Microsoft Surface Pro 8 Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Microsoft Surface Pro 8 geliyor. Cihazın Avrupa listeleri, lansmanının kısa sürede gerçekleşeceğine işaret ediyor...

Ayşen Sıla

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Microsoft Surface Pro 8

Microsoft kısa süre önce hafifletilmiş bir model olan Surface Laptop Go‘yu duyurdu. Şimdi, şirketin bu kadar güçlü ve yükseltilmiş işlemcileri Windows tablet ‘Surface Pro’ serisine yerleştirmesi bekleniyor. Avrupalı ​​perakendeciler, Microsoft Surface Pro 8‘i listelemeyi başardılar.

Özel bir rapora göre, yeni Microsoft Surface Pro 8 tablet Wi-Fi tek ve Wi-Fi + LTE versiyonuna sahip olacak. Bu yeni bilgisayarın işlemci, RAM ve depolama modellerini aşağıda listeledik.

Microsoft Surface Pro 8

Wi-Fi + LTE, i5 sürümü

-LTE i5 8 GB / 128 GB
-LTE i5 8 GB / 256 GB
-LTE i5 16 GB / 256 GB

Yalnızca Wi-Fi, i5 sürümü

-i5 8 GB / 128 GB
-i5 8 GB / 256 GB
-i5 16 GB / 256 GB

Yalnızca Wi-Fi, i7 sürümü

-i7 16 GB / 256 GB
-i7 16 GB / 512 GB
-i7 16 GB / 1 TB
-i7 32 GB / 1 TB

Not: Burada i5, i7 Intel® Core ™ çok çekirdekli işlemcileri ifade ediyor; Rapora göre, işlemcilerin 11. nesil işlemciler olması bekleniyor.

Bununla birlikte, rapor, Surface 8 Pro’nun yukarıdaki farklı modellerinin yanı sıra Surface Pen ve Surface Type Cover‘ı içereceğini söylüyor. Ayrıca yukarıda da gördüğünüz gibi i7 modellerinin LTE sürümüne sahip olmadığı bildiriliyor. Renklere gelince, cihaz muhtemelen Siyah ve Platin Gri renk seçeneklerine sahip olacak.

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KaynakDroid News

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