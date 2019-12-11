Microsoft Teams Artık Linux da Kullanılabilecek…!

Microsoft, ilk Office 365 uygulamasını resmi olarak Linux’a Microsoft Teams’in genel önizlemesi biçiminde taşıdı.Ekipler, Google’ın Hangouts Chat, Facebook’un Çalışma Alanı ve Slack ile rekabet ediyor ve aynı zamanda şimdiye kadarki en hızlı büyüyen yazılım devi.

Mart ayında, Microsoft, Ekiplerin 500.000 kuruluş tarafından kullanıldığını ve ardından Kasım ayında şirket Ekiplerin günlük 20 milyon aktif kullanıcıyı geçtiğini söyledi.

Bununla birlikte, Teams’in en büyük rakibi Slack, 12 milyonda daha az aktif kullanıcı olmasına rağmen, kullanıcılarının platformuyla daha fazla ilgilendiklerini ve ücretli kullanıcılarının genellikle hizmete bağlı olarak günde dokuz saatten fazla zaman harcadıklarını iddia etti. Slack, uygulaması halen beta sürümünde olmasına rağmen Linux için zaten kullanılabilir durumda.

Son zamanlarda Microsoft Linux için çok fazla destek gösterdi ve şirket yenilenen Edge tarayıcısını işletim sistemine getirmeyi planlıyor.Linux şu anda masaüstü pazar payının yüzde ikisinden az olmasına rağmen, işletim sistemi geliştiriciler ve iş kullanıcıları arasında hala oldukça popüler.Microsoft Teams’in Linux için artık hazır olduğunu bildiren bir blog yazısında, Microsoft ürün yöneticisi Marissa Salazar, uygulamanın Linux sürümünün tüm Ekiplerin temel yeteneklerini destekleyeceğini söyledi.