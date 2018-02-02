Microsoft, görev yönetimi uygulaması Microsoft ToDo için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Thurrott tarafından yayınlanan habere göre şirket kullanıcılar tarafından istenen bazı özellikler üzerinde çalışıyor. Bunlara Alt Görevler ve Paylaşılan Listeler de dahil:

“Kullanıcılar arasında Listeler Paylaşma seçeneği üzerinde çalışıyoruz, onlarla işbirliği yapabilmek için bu yeni özellik şu anda dahili olarak ekip içinde test edildi.”

“Ekibimiz tüm platformlarda Alt Görevler üzerinde çalışıyor. Yakında çıkacak olan uygulama güncellemelerini takip edin, bunların hepsinde küçük ve büyük gelişmeler bol olacak “

Microsoft ToDo, geçen sene başlatılmış olsa da, uygulama hata düzeltmeleri ve geliştirmelerin yanı sıra önemli güncellemeler de bulamadı. Çünkü uygulama Microsoft’un 2016’da satın aldığı Wunderlist‘in yerine geçmesi gerekiyordu. Wunderlist hala To-Do’dan daha fazla işlevsellik sunan daha güçlü görev yönetimi istemcisi.

Bununla birlikte, Microsoft, ToDo için büyük bir güncelleme yapabilir. Uygulamanın UserVoice sayfası, uzun zaman önce ‘Planlı’ olarak işaretlenen bir grup özelliği içeriyor. Bunların bazıları Cortana entegrasyonu, dosya ekleme yetenekleri ve karanlık bir mod olmakta. Microsoft bu konularda sessizce çalışıyor.

Microsoft To-Do, Windows 10 ve Windows 10 Mobile ile Android ve iOS‘ta kullanılabilir.