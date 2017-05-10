Microsoft’un Amazon Echo’ya Cevabının Ayrıntıları Ortaya Çıktı

Amazon‘un Echo Show‘u bugün piyasaya sürmesinin ardından, doğrudan Windows 10 üzerine kurulmuş akıllı ev ve aileye yönelik özelliklerin bulunduğu, Microsoft‘un Echo’ya verdiği yanıt olacak çalışma ile ilgili yeni bilgiler sızdırıldı. Bu çalışma potansiyel olarak herhangi bir PC’yi Echo alternatifi yapabilir.

Microsoft resmi ad konusunda açıklama yapmayınca, The Verge tarafından HomeHub olarak adlandırılan çalışma oldukça uzun süredir var. Ve sızdırılmış bazı kavramlar Microsoft’un nihai ürününün neye benzeyeceği konusunda bize çok daha fazla ayrıntı sunuyor. Ayrıca, bazı aile dostu özelliklerin kilit ekranına planlı olarak entegrasyonu gibi önceden bildik özelliklerimizin uygulanması ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler sağlıyor.

Başlangıç olarak, Hue, Nest, Insteon, Wink ve SmartThings gibi akıllı ev aygıtlarınızı Windows 10 aygıtınızdan kontrol edebileceksiniz. Ayrıca, Echo’da olduğu gibi, akıllı evinizi kontrol etmek için Cortana‘ya sesli komutlar verebileceksiniz

Microsoft‘un HomeHub planları sadece akıllı evin ötesine geçmekte ve teknoloji devi bir bildirim panosu gibi davranabilen her zaman paylaşılan bir aile ana ekranının yanı sıra Windows 10’u da ailelere uygun hale getirmek istiyor. Ayrıca, diğer bilgiler arasında paylaşılan bir takvim, yapılacaklar listesi, notlar da gösterebilir. Cortana ayrıca farklı kullanıcılar arasında ayrım yaparak, hem aile hesaplarıyla ilgili bilgileri paylaşmalarına hem de kendi kişisel sorgularında bulunmalarına izin verecek.

HomeHub’un bu yıl Eylül ayında bir sonraki önemli Windows 10 güncellemesi olan Redstone 3 ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.