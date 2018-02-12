Xbox tarafında yaşanan problemler yüzünden Microsoft, Xbox için Valve’i satın almayı planlıyor. Bunun dışında Microsoft, Xbox platformunda problem olduğunu ve bu sorunları çözebilmek için büyük bir satın alma yapabileceğini dile getiriyor. Peki, Microsoft bu satın alma sürecinde ne konumda?

Microsoft, Valve’nin haricinde PUBG Corp şirketini de geç kaldı fakat Valve şirketini satın almak uzun vadede çok daha mantıklı bir girişim olarak gözüküyor. Bildiğiniz gibi Valve, Half-Life, CS:GO, Portal, Dota 2, Left 4 Dead ve Team Fortress gibi oyunları elinde tutuyor ve bu oyunlardan bazıları kült hale gelmiş durumda. Bu oyunların bazılarının üzerinde Steam’in etkisi de oldukça büyük, hatta saydığımız oyunların bazılarının E-spor ligleri de bulunuyor. Microsoft bu satın almayı başarabilirse, oyun sektöründe çok büyük bir ses getirecektir.

Buna ek olarak, PS ve Xbox rekabeti çok daha ciddi bir seviyeye çıkabilir. Son olarak, Minecraft gibi popüler oyunuda Microsoft tarafından satın alındığını belirtmek gerekiyor.