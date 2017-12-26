Google gibi teknoloji devleri cinsiyet ayrımcılığının etrafında bir tartışma ortamı oluştursa da, bu sefer Microsoft ve Amazon teknoloji endüstrisinin biraz farklı tarafında yer alıyor. Son zamanlarda Newsweek tarafından yayınlanan bir rapora göre, son birkaç yıldır bu şirketlerin üst düzey yetkililerinden seks çalışanlarına gönderilen yüzlerce e-postalar ortaya çıktı.

E-postalardan 67’si Microsoft çalışanlarının 63’ü ise Amazon çalışanlarının e-posta hesaplarından gönderildi. Ayrıca T-Mobile, Oracle, Boeing ve diğer yerel Seattle firmaları gibi çeşitli teknoloji şirketlerinden çalışan hesapları yoluyla bir kaç tane daha e-posta da gönderilmiş. Açıkçası, Seattle’daki pezevenklerin polisin dahil olmadığından emin olmak için bir çalışan e-postası veya rozetini girmeleri nedeniyle başlangıçtaki iletişim iş yerleri hesaplarıyla gerçekleşti. Önemlisi, bu e-postaları gönderen erkekler henüz bir suçlama ile karşılaşmadı ve Newsweek tarafından da tanımlanmadı.

E-postaların çoğu, kamu kayıtları talebi üzerine King County Savcılığına gönderildi. Bazıları, birkaç üst düzey Microsoft ve Amazon müdürü tarafından yapılan bir operasyon sırasında, kolluk kuvvetleri tarafından 2015 yılında öğrenildi. Bu e-postalar, ticarete maruz kalmış seks işçilerinin hizmet alımlarını ve genel endüstri dalındaki teknoloji endüstrisinin kontrolünü belgelemekte. Yetkililere göre, kaçakçılık yapan Asya kökenli kadınlar her gün yüzlerce erkeğe Seattle’da görev yapıyor.

Microsoft, Newsweek’e e-postayla gönderilen bir bildiride, “etik olmayan” eylemlerde bulunan herhangi bir çalışana karşı sıkı politikasını açıkça belirterek şunu belirtti:

“Microsoft, seks ticareti ve bunlarla ilgili konularda mücadele konusunda kolluk kuvvetleri ve diğer kuruluşlarla işbirliği yaptığı uzun bir geçmişe sahiptir ve bu konuyla mücadele etmek için zaman, para ve gönüllü çalışanlara da sahibiz. 125.000 çalışanımızın küçücük bir bölümünün kişisel davranışları, hiçbir şekilde kültürümüzü temsil etmez. Çalışanların etik olmayan veya yasadışı hareket ettikleri durumlarda hiçbir organizasyon bu talihsiz durumdan etkilenmez. Böyle bir durumda, davranışa bakar ve uygun önlemler alırız. Microsoft, çalışanlarımıza dürüstlük içinde davranma ve kendilerini her zaman yasal ve etik bir şekilde davranma yükümlülüğüne sahip olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Yapmazlarsa, işlerini kaybetme riski taşırlar. “

Amazon, konuyla ilgili soruşturmalarını vurgulayarak ve “herhangi bir çalışan veya Koşullu Çalışanın herhangi bir cinsel satın alım faaliyetine girmesi Amazon politikasına aykırı” dediği şirketin Etik Kılavuzu’na atıfta bulunarak yayına benzer bir açıklama yaptı.

Ulusal bir ticaretle mücadele örgütü olan Demand Abolition’da Politika ve Araştırma Direktörü Alex Trouteaud, teknoloji endüstrisinin “insan ticareti ile kolayca kucaklaşan bir kültür” olduğunu kaydetti. Ayrıca, bu konuyla ilgili olarak teknoloji sektörünün şaşırtıcı derecede isteksiz olduğunu hissetti. Aslında, bir başka önde gelen anti-insan ticareti organizasyonu olan Polaris‘e göre, 700’ün üzerindeki genelev genelde silikon vadisine dayanıyor.

Microsoft gibi teknoloji devleri tarafından şirket içi soruşturmalar yapıldığı ve konunun kolluk kuvvetlerinin eline geçip geçmeyeceği konusunda ayrıntılı bilgi almak ilginç olacak.