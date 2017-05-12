Microsoft, Visual Studio Mobile Center İçin Yeni Özellikler Sundu

Microsoft‘un Build 2017 geliştirici konferansının ikinci gününde ve şirket duyurularına devam etti. Bunlardan biri, Kasım ayında tekrar duyurulan bir bulut hizmeti olan Visual Studio Mobil Merkezi için yapılan geliştirmelerdi.

iOS ve Android‘i hedef alan uygulamalar için tasarlanmış olsa da, günümüzün yeni özellikleri arasında Windows desteği bulunuyor ve “Bu yıl UWP uygulamaları için Çökme ve Test hizmetleri” nin önizlemesi olacak.

İşte duyurulan diğer yeni özellikler:

Artık Build hizmetini deponuzla birlikte Visual Studio Team Services (VSTS), Bitbucket ve GitHub’dan kullanabilirsiniz. Uygulamanız için Sürekli Entegrasyon ve Dağıtım yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Appium ve Xamarin.UITest’e ek olarak, Mobile Center şimdi iOS ve Android için platforma özgü test çerçevelerini de destekliyor. XCUITest ve Espresso – tercih ettiğiniz çerçevede test betikleri yazabilmenizi sağlıyor.

Dağıtma hizmeti ile başarılı yapıtlarınızı doğrudan uygulama mağazalarına veya Intune şirket portalınıza tanıtabilirsiniz.

Yeni Mobile Center Push hizmeti, kullanıcıları, coğrafya, ağ sağlayıcı veya etkinlik gibi analitik verilere dayalı olarak segmentlere ayırmanıza ve hedeflemenize olanak tanır.

Visual Studio Mobil Merkezi bir bulut hizmetidir, bu nedenle bu özelliklerin çoğu yakında kullanıma sunulacaktır.