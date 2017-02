Microsoft Visual Studio’nun 20. Yılını Kutluyor

Microsoft, bugün Visual Studio‘nun 20. yılını kutladığını ve bunu yaparken yeni Visual Studio 2017‘nin 7 Mart‘ta yayınlanacağını açıkladı.

Visual Studio 97, IDE’nin ilk sürümü idi ve ne zaman yayınlandığını tahmin edin 1997. O zamana kadar, VS 5.0, Visual C ++ 5.0 ve daha fazlası gibi uygulama paketleri vardı. Bunu benzer bir paket olan VS 6.0 takip etti ve ardından .NET başlatıldı.

VS .NET, IDE için önemli değişiklikler getirdi. Yeni bir dil olan C# ve büyük ölçüde değişen bir Visual Basic .NET‘i tanıttı. Uygulamalar artık makine dili olarak derlenmeyecek ve daha çok platformda çalışmasına izin vererek .NET Framework ile derlenecekti.

Bu, bugüne kadar bildiğimiz modern Visual Studio’nun başlangıcıydı, çünkü ‘.NET’ adı VS 2005’te kaldırıldı. Tabii ki, o zamandan beri IDE’de pek çok iyileştirme yapıldı; 2012’de WinRT uygulamaları ve 2015’te UWP uygulamaları oluşturuldu.

Firma 7 Mart tarihinde başlayacak ve iki gün sürecek Visual Studio 2017 etkinliğini canlı olarak da yayınlayacak.