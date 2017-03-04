Microsoft Wake on LAN Desteğini Surface Cihazlarına Getiriyor

Yaklaşık yirmi yıl boyunca, Wake on LAN (veya kısaca WoL), Advanced Manageability Alliance‘ın kullanıma sunulmasından bu yana birçok kablolu ağ bağdaştırıcısında yer alan bir özelliktir. Adından da anlaşılacağı gibi, özellik, hedef bilgisayarın MAC adresini içeren bir “sihirli paket” göndererek belirli bilgisayarların uyanmasını sağlar. Söylemeye gerek yok, WoL, uykuda veya kapanmış bilgisayarları çalıştırmak için fiziksel olarak mevcut olma gereğini ortadan kaldırarak makinelere uzaktan erişmek isteyen yöneticiler için büyük değere sahip.

İlginçtir ki şimdiye kadar WoL, Surface Ethernet adaptörünü kullanan kablolu bir ağa bağlandığında Microsoft‘un Surface serisinin eksik bir özelliği olarak ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte, şirket şimdi bu boşluğu, özellikle aşağıdaki cihazlar için dolduruyor:

Surface Book

Surface Pro 4

Surface Pro 3

Surface 3

Surface Ethernet adaptörü

Surface Dock

Surface Docking Station for Surface Pro 3

Surface aygıtları için WoL desteğini etkinleştirmek için Surface Ethernet adaptörü, Surface Dock veya Surface Docking Station için güncellenmiş bir sürücüyü indirmeniz yeterli. Aynı zamanda, WoL’nin yalnızca, Surface, AC güç kaynağına bağlandığında ve pil gücü ile çalışırken enerji tasarrufu yapacağı zaman da çalışacağına dikkat çekilmekte.