Microsoft, Seattle’da Build 2017 geliştirici konferansının 2. gününde Windows 10 Fall Creators Güncelleştirme’yi duyurdu. Bu yılın ilerleyen saatlerinde gelişen güncelleme, birçok değişiklik ve yeni özellik getiriyor.

Bu güncellemenin en önemli özelliklerinden biri, Microsoft Akıcı Tasarım Sisteminin tanıtılmasıdır. Bu, Microsoft’un yeni tasarım dili olup “sezgisel, uyumlu, duyarlı ve kapsayıcı bir cihazlar arası deneyim ve etkileşim” sunmayı amaçlamaktadır.

Modern, ancak tanıdık olan yepyeni bir kullanıcı arayüzü oluşturmak için ışık, derinlik, hareket ve malzeme seçimlerini kullanır. Ayrıca gerekçelerle 3D ortamlara ölçeklenebilir ve dokunmatik kontrollü olarak tasarlanmıştır. Bu güncellemede Fluent uygulamalarını göreceğiz ve geliştiricilere gemide olmamız istendi.

Diğer önemli özellik, Windows ile üç platformda da Microsoft hizmetleri arasında bağlantılı bir deneyim oluşturmak için Windows’u iOS ve Android cihazlarıyla bağlayan Microsoft Graph‘dir. Bu şekilde, bir cihazdan diğerine geçtiğinizde kesintiye uğramadan görevinize devam edebileceksiniz.

Zaman Çizelgesi, bir kullanıcının daha önce ne yaptığını görsel olarak görüntüleyen teknolojileri kullanır; bu sayede dosyalara, uygulamalara ve web sitelerine gerçek zamanlı olarak kolayca geri dönmelerine izin verilir. Cortana, üç platformda bıraktığınız yerden devam etmenizi sağlar.

Pano, pano içeriğini bulut üzerinden cihazlar arasında senkronize eder, böylece bir cihazda kopyalama yapabilir ve başka bir cihaza yapıştırabilirsiniz. İsteğe Bağlı OneDrive Dosyaları, önce onları indirmek zorunda kalmadan buluttaki tüm dosyalara erişmenizi sağlar.

Microsoft ayrıca, fotoğraflar, video klipler ve hatta 3B nesnelerle videolar oluşturmak için bir uygulama olan Story Remix‘i duyurdu. Resimlerinizi ve video kliplerinizi video yapmak için AI ve derinlemesine öğrenme kullanır veya bunları iMovie’de olduğu gibi manuel olarak yapabilirsiniz.

Creators Güncellemesi, Microsoft’un VR platformu olan Windows Karma Gerçekliğini de içeriyor. Geliştiriciler bunu tüketiciler için VR içeriği oluşturmak için kullanabilecektir. Microsoft, ABD ve Kanada’da Acer’a (299 ABD Doları) ve HP’de (329 ABD’de) dev kitler satacak. Bugün önceden sipariş verilebilir ve bu yaz gönderilecek.

Microsoft, dahili olarak bulunan ve kulaklıklı mikrofon setindeki sensörlerle çalışan kendi hareket kontrol cihazları setini de duyurdu; bu nedenle HTC Vive‘da olduğu gibi odanızın çevresinde kameralar kurmanıza gerek yok. Acer, bu tatil sezonunda 399 dolara dev kiti ve denetleyicileri ile birlikte bir paket satacak.