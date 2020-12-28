Microsoft Windows 10X, Modern Bekleme Özelliğine Sahip Olacak

Microsoft, aylardır Windows 10X adlı yeni bir Windows 10 sürümü üzerinde çalışıyor. İşletim sisteminin bu yıl piyasaya sürülmesi gerekiyordu ancak şirket bunu erteledi ve planlarında birkaç değişiklik yaptı.

Şimdi ise, Windows 10 çekirdek işletim sistemi üzerine inşa edilen Windows 10X’in önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Lansmana yalnızca birkaç ay kala, ayrıntılar çevrimiçi olarak ortaya çıkıyor.

Yeni ortaya çıkan bir rapor ise, Microsoft Windows 10X’in anlık ve daima bağlı bir deneyim sunmak için ‘Modern Bekleme’ özelliği ile geleceğini söylüyor.

Şu anda, çoğu Windows destekli dizüstü bilgisayarın uyku modundan çıkması biraz zaman alıyor. Anında açılma ile isminden de anlaşılacağı üzere firma, kapak açılır açılmaz sistemin kaldığı yerden devam ettiği bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Diğer bir özellik, uygulamaların uyku modunda bile arka planda çalışmasını sağlayacak bir özellik gibi görünüyor. Bu, e-posta gibi uygulamalar için yararlı olacak ve arka planda e-posta mesajlarını almasına izin verecek bir şey. Windows Mağaza uygulamasının bu özellikle uyumlu olduğu söyleniyor.

Modern Bekleme özelliğinin yanı sıra, yeni Windows 10X’in yeni bir Dosya Gezgini de dahil olmak üzere birçok başka özellik ve iyileştirmeyle gelmesi bekleniyor. Hepsi ve daha fazlası için birkaç ay daha beklememiz gerekiyor.