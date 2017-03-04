Microsoft, Windows Güncellemelerini %35 Oranında Küçültecek

Windows hayranları, Kasım ayından bu yana Windows Insider kullanıcıları için tanıtılan Microsoft‘un Birleşik Güncelleme Platformunun (Unified Update Platform / UUP), bu baharda yayınlanacak olan Creators Update ile başlayarak tüm kullanıcılarına sunulacağını öğrenince sevineceklerdir. UUP, çok kullanışlı erteleme ve zamanlama özelliklerine ek olarak, kullanıcıları işletim sisteminin tamamını indirme sıkıntısından kurtararak gelecekteki güncellemelerin boyutunu önemli ölçüde azaltıyor.

Bu özelliğe, “yalnızca ihtiyaç duyduğunuz dosyaları indir” için teknik bir terim olan farklı karşıdan yükleme paketleri adı verilebilir. Farklı dosyaları indirme, sisteminizdeki dosyalara bakar ve onları yeni OS sürümünü yeniden oluşturmak için kullanır. Çok basit gelebilir, hatta bu daha önce neden yapılmadı denilebilir fakat Microsoft’tan Laura Butler‘ın da belirttiği gibi, onlarca yıldır süren eski kod ve yamalar göz önüne alındığında, bu kolay bir iş değil. Microsoft’un Program Yönetimi Direktörü Bill Karagounis‘e göre, Creators Update Güncellemesi gibi büyük bir sürüm için tam bir yapı indirmeniz gerekecek, ancak bundan sonraki özellik güncellemesi önemli ölçüde daha küçük olacak. Güncellemeler ortalama yüzde 35 daha küçük olacak. Windows Insiders için, tabii ki bu indirmeler daha da küçük boyutta olacaktır ancak bu kez de sık sık güncelleme olabilir.