Microsoft Word Mobil Uygulaması Fark Yarattı

Akıllı telefon pazarına giriş yapan Microsoft, bir türlü bu pazarda istediğini elde edemedi ve akıllı telefon satışlarına son verdi. Sadece akıllı telefon modellerinin satışına son vermeyen marka, bunun yanında akıllı telefonlar için sunduğu mobil işletim sisteminden de vazgeçti ve bu defteri de kapattı. Ardı ardına hamleleri başarısız olan markanın mobil uygulamaları ise fark yaratıyor.

Aslında söz konusu mobil uygulamalar bilgisayarlarda çok sık kullandığınız en önemli Microsoft servisleri. Son olarak açıklanan Google Play Store verilerine göre Microsoft Word kendi için yeni bir rekora imza attı ve bu uygulamalar içerisinde ilk sıradaki yerini aldı.

Microsoft Word 1 Milyar İndirme Rakamını Geçti

Google Play Store için yapılan son paylaşımlara göre Microsoft Word uygulamasının indirme rakamı 1 milyarı geçti. Uygulamanın toplamda 1 milyar kullanıcının üzerinde indirme almasına karşın, benzeri uygulamalarda da yine fark yaratıldığını ekleyelim.

Öyle ki benzeri uygulamalar olarak değerlendirebileceğimiz diğer Microsoft Office uygulamalarının da yine 500 milyon indirme rakamını geçtiğini görüyoruz. Özellikle Word kadar popüler olan Excel için de mobil uygulamanın epey bir ilgi gördüğünü söylemek yanlış olmayacaktır.

Son dönemde bir hayli artan mobil uygulama kullanımından payını almayı başaran Microsoft, görünen o ki Microsoft Word mobil uygulamasıyla bu alanda adını daha sık duyurmayı başaracak.

Son birkaç yıldır akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmalar yaptığı bilinen markanın, en azından mobil uygulamalar için yeterli oranda başarı elde ettiğini söylemek gerekiyor. Şimdilik sadece Google Play Store üzerinden indirme rakamları açıklanmış oldu.

Bunun dışında iOS işletim sisteminin resmi uygulama mağazası olan App Store uygulama mağazası için indirme oranlarının nasıl olduğu bilinmiyor. Muhtemelen bu rakamları da eklediğimiz zaman Microsoft mobil uygulamalarının bir hayli ilgi çektiğini söylemek yanlış olmayacaktır.