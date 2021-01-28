Microsoft Xbox Game Pass Aboneleri 18 Milyona Ulaştı!

Microsoft, Xbox Game Pass hizmeti için abone sayısında önemli bir artış kaydetti. Teknoloji devi, ikinci çeyrek mali sonuçlarında abonelerinin şu anda 18 milyon olduğunu açıkladı. Yanu bir önceki çeyreğe göre 3 milyon artış gösterdi.

Hizmet, NVIDIA’nın GeForce Now ve Google’ın Stadia’sı gibi diğer hizmetlerle rekabet ediyor. Game Pass, kullanıcıların aboneliklerinin aktif olduğu süre boyunca konsollarında indirip oynayabilecekleri 100’den fazla oyuna sahip.

Ayrıca isterlerse oyunları (indirimli bir fiyata) satın almaya ve abonelikleri sona ermiş olsa bile oynamaya devam etmelerine de imkan sağlıyor. Satın alınmayan oyunlar, abonelik sona erdiğinde artık oynanamıyor.

Microsoft, oyun kütüphanesini genişletmek amacıyla bir dizi oyun stüdyosu da satın aldı. Bunların en büyüğü, The Elder Scrolls, Doom ve Fallout’un arkasındaki oyun yayıncısı Bethesda Softworks’ün ana şirketi olan Zenimax Media oldu.

Xbox Game Pass, Microsoft’un büyüme kaydettiği tek alan değil. Şirket, üç ayda bir 43,1 milyar dolar gelir ve sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 33 artışla 15,5 milyar dolar net gelir kaydettiğini söyledi.

Piyasaya sürülen yeni Xbox Series S ve Xbox Series X, şirketin tarihindeki en başarılı konsolları olduğu söyleniyor. Şirket CEOsu Satya Nadella, bir lansmanda şimdiye kadarki en çok cihazı sattıklarını da sözlerine ekledi.

Microsoft CEO’su Amy Hood, talebin yeni çeyrek için önemli olmasını beklediklerini, ancak arzın yine de sınırlı olacağını söyledi. Her iki konsol da şu anda Microsoft’un kendi sitesinde ve ortak mağazalarda stokta yok olarak gösteriliyor.