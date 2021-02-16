Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Microsoft, Xbox Kablosuz Kulaklıklarını Piyasaya Sürdü!

Microsoft, Xbox Kablosuz Kulaklıklarını Piyasaya Sürdü!

Microsoft, 10 yıl aradan sonra yeni kulaklıklarını satışa sundu. Birçok özelliği beraberinde getiren kablosuz kulaklıklar 16 Mart'ta görücüye çıkacak.

Ayşen Sıla

-

0
microsoft

Microsoft, oyuncuları hedef alan yeni bir çift kulaklık duyurdu. Xbox Kablosuz Mikrofonlu Kulaklık, 2011‘den bu yana neredeyse on yıl içinde tanıtılan ilk kablosuz Xbox kulaklığı ünvanına sahip oldu.

Yeni kulaklıklar, deri yastıklı kulaklıklar ve ayarlanabilir yastıklı bantlarıyla siyah renkle geliyor. Kulaklıkların çevresinde Xbox yeşili vurgusu var ve ses seviyesini ayarlamak için Surface Kulaklıkların dönen kulaklık tasarımını ödünç almışlar.

Xbox Kablosuz Mikrofonlu Kulaklık, konuşmayı bıraktığınızda etkinleştirilen otomatik sessize alma işlevine sahip ayarlanabilir bir mikrofona da sahip. Ayrıca, mikrofonun ne zaman etkin olduğunu bilmenizi sağlayan özel bir sessiz düğmesi ve bir LED paneli bulunuyor. Kulaklıklarda “konuşma sesine karşı surround sese odaklanan çift hüzmelemeli mikrofon öğeleri” de yer alıyor.

microsoft.jpg2

Microsoft kulaklıkların pil kapasitesini açıklamadı, ancak pil ömrü tek bir şarjla 15 saat olarak belirlendi. Huawei Freebuds Studio’da olduğu gibi süper hızlı şarja sahip olmayacak (5 saatlik oynatma için 10 dakikalık şarj), Microsoft 30 dakikalık şarjın 4 saatlik çalışma süresi sağlayacağını söylüyor. Şarj tam şarj 3 saat sürüyor ve USB-C ile yapılıyor.

Kullanıcılar, Xbox Aksesuarları uygulamasıyla ekolayzer ayarlarını, bas kuvvetlendirmeyi, otomatik susturmayı, mikrofon LED parlaklığını ve daha fazlasını ayarlayabilecekler.

microsoft.jpg2

Microsoft, kulaklıkların Xbox Series X | S, Xbox One serisi ve Windows 10 cihazlarıyla (Bluetooth 4.2 / Xbox kablosuz adaptörü veya uyumlu USB-C kablosu aracılığıyla) kullanım için olduğunu söylüyor, kullanıcıların da eşleştirebileceği bildirildi. Xbox Kablosuz Mikrofonlu Kulaklık, 16 Mart’ta dünya çapında 99 dolara satın alınabilecek. 

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakThe Verge

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

İpucu

Facebook Gizlilik Ayarları Nasıl Güncellenir?

Whatsapp ve Instagram'dan önce popülarliğiyle gündeme gelen Facebook, hala birçok kullanıcıyı bünyesinde barındırıyor. Her ne kadar masum görünse de, verilere çabucak erişebilecek bir gizlilik...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola Moto G10 ve Moto G30 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bir süre haberlerde yer aldıktan sonra, Moto G10 ve Moto G30 nihayet resmiyet kazandı. Lenovo'nun sahip olduğu Motorola'nın iki yeni ekonomik akıllı telefonu, sızıntıların...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo’nun Gizemli Telefonu, TENAA Veritabanında Görüldü!

Ocak ayında 3C sertifika platformunda ve Geekbench veritabanında PEFM00 model numaralı bir Oppo akıllı telefon görüldü. Bu ayın başlarında, gizemli telefon Çin'in TENAA otoritesinden...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Microsoft, Xbox Kablosuz Kulaklıklarını Piyasaya Sürdü!

Microsoft, oyuncuları hedef alan yeni bir çift kulaklık duyurdu. Xbox Kablosuz Mikrofonlu Kulaklık, 2011'den bu yana neredeyse on yıl içinde tanıtılan ilk kablosuz Xbox...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Moto E7i Power, Çok Yakında Piyasada Yerini Alabilir!

Motorola, Moto E7 Power akıllı telefonunu çok yakında satışa sunacak. XT2097-14 model numaralı yeni bir Motorola telefonu, Tayland'ın NBTC yetkilisinden bir sertifika aldı. Liste,...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014