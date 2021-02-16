Microsoft, Xbox Kablosuz Kulaklıklarını Piyasaya Sürdü!

Microsoft, oyuncuları hedef alan yeni bir çift kulaklık duyurdu. Xbox Kablosuz Mikrofonlu Kulaklık, 2011‘den bu yana neredeyse on yıl içinde tanıtılan ilk kablosuz Xbox kulaklığı ünvanına sahip oldu.

Yeni kulaklıklar, deri yastıklı kulaklıklar ve ayarlanabilir yastıklı bantlarıyla siyah renkle geliyor. Kulaklıkların çevresinde Xbox yeşili vurgusu var ve ses seviyesini ayarlamak için Surface Kulaklıkların dönen kulaklık tasarımını ödünç almışlar.

Xbox Kablosuz Mikrofonlu Kulaklık, konuşmayı bıraktığınızda etkinleştirilen otomatik sessize alma işlevine sahip ayarlanabilir bir mikrofona da sahip. Ayrıca, mikrofonun ne zaman etkin olduğunu bilmenizi sağlayan özel bir sessiz düğmesi ve bir LED paneli bulunuyor. Kulaklıklarda “konuşma sesine karşı surround sese odaklanan çift hüzmelemeli mikrofon öğeleri” de yer alıyor.

Microsoft kulaklıkların pil kapasitesini açıklamadı, ancak pil ömrü tek bir şarjla 15 saat olarak belirlendi. Huawei Freebuds Studio’da olduğu gibi süper hızlı şarja sahip olmayacak (5 saatlik oynatma için 10 dakikalık şarj), Microsoft 30 dakikalık şarjın 4 saatlik çalışma süresi sağlayacağını söylüyor. Şarj tam şarj 3 saat sürüyor ve USB-C ile yapılıyor.

Kullanıcılar, Xbox Aksesuarları uygulamasıyla ekolayzer ayarlarını, bas kuvvetlendirmeyi, otomatik susturmayı, mikrofon LED parlaklığını ve daha fazlasını ayarlayabilecekler.

Microsoft, kulaklıkların Xbox Series X | S, Xbox One serisi ve Windows 10 cihazlarıyla (Bluetooth 4.2 / Xbox kablosuz adaptörü veya uyumlu USB-C kablosu aracılığıyla) kullanım için olduğunu söylüyor, kullanıcıların da eşleştirebileceği bildirildi. Xbox Kablosuz Mikrofonlu Kulaklık, 16 Mart’ta dünya çapında 99 dolara satın alınabilecek.