Microsoft xCloud, Yarın iOS ve PC’ye Geliyor!

Geçtiğimiz Aralık ayında Microsoft, Xbox Cloud Gaming veya xCloud adlı oyun akış hizmetinin bu yıl iOS ve PC’lere geleceğini duyurdu. Hizmetin yarından itibaren sunulacağı şimdi onaylandı.

xCloud, yalnızca Android cihazlarda mevcuttu ancak artık iOS cihazları (iPhone’lar ve iPad’ler) ve Windows PC’ler için de mevcut olacak. Bu cihazların sahipleri, web tarayıcılarında (Chrome, Edge veya Safari) www.xbox.com/play adresine giderek hizmete erişebilecekler.

Bu, hizmeti denemek için uzun zamandır bekleyenler için iyi bir haber olsa da, Microsoft onu mevcut bir Xbox Game Pass Ultimate aboneliğiyle birlikte sadece davetle kullanılabilen bir beta haline getiriyor.

Yani sadece davetliler oynayabilecek. XCloud’un başkanı Catherine Glucstein bir basın açıklamasında “Planımız, hızlı bir şekilde yinelemek ve önümüzdeki aylarda tüm Xbox Game Pass Ultimate üyelerine açılmak, böylece daha fazla kişinin Xbox’ı yepyeni yollarla oynama fırsatına sahip olmaktır.” dedi.

Hizmetin mevcut olduğu 22 ülkedeki oyunculara sürekli olarak davet gönderilecek. Davet alanlar, uyumlu bir Bluetooth veya USB bağlantılı denetleyiciye ihtiyaç duyacak veya 50’den fazla oyun için özel dokunmatik kontroller kullanabilecek.