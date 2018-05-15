Microsoft‘un bu yıl yapacağını söylediği gibi, bugün popüler iş birliği bilgisayarının iterasyonu olan Surface Hub 2‘yi duyurdu. Yukarıdaki görüntüden de görebileceğiniz gibi, selefinden oldukça farklı.

Microsoft, aygıtın iç kısımlarından bahsetmedi, ancak 4. nesil Intel ‘Haswell’ işlemcilerini kullandığı kabul edilebilir. 50,5 inçlik 4K ekrana sahip, önceki 55 inçlik 1080p modelinden oldukça iyi bir gelişme. Daha büyük olanından hiç söz edilmiyordu.

Çok daha ince çerçeveler ile, Surface Hub 2‘nin temel özelliklerinden biri döşeme olarak adlandırılabilir. Dikey veya yatay yönde dört adet Surface Hub 2 cihazını yan yana yerleştirebilirsiniz – hepsi tek bir ekran olarak birlikte çalışıyorlar.

Microsoft ayrıca, bir dizi malzeme ve montaj için Steelcase ile birlikte çalıştıklarını ve böylece cihazların kolayca taşınabileceğini söyledi. Bu, ve daha küçük bir 4K seçeneğinin olması, Google’ın Jamboard’la bir buçuk yıl boyunca sunduğuna benziyor.

Videodan görebileceğiniz gibi, yatay ve dikey yönlendirmeler arasında kolayca döndürülebilir ve 4K kameralar da cihazla birlikte döner. Beklediğiniz gibi, Cortana ve Skype çağrıları için çalışacak entegre hoparlörler ve uzaktan ses alan mikrofonlar içerir.

Microsoft, Surface Hub 2‘yi bu yıl daha sonra seçkin ticari müşterilerle test edeceğini ve 2019’da tam olarak kullanılabileceğini söylüyor. Önümüzdeki aylarda ek ayrıntıların Microsoft tarafından açıklanması bekleniyor.