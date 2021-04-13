Microsoft, Yeni Bilgisayar Aksesuarlarını Tanıttı!

Microsoft, bilgisayarlar için birkaç yeni aksesuar duyurdu. Yeni ürünler Modern serisi adı altında piyasaya sürüldü. Bu aksesuarlar arasında yEni kulaklıklar, bir USB-C hoparlör ve bir web kamerası bulunuyor. Gelin bu aksesuarlara birlikte göz atalım.

Kulaklıklar

Microsoft’un Modern USB Kulaklık ve Modern Kablosuz Kulaklık adlı iki yeni kulaklığı var. Adından da anlaşılacağı gibi, biri kablolu, diğeri kablosuz. Her ikisi de siyah renkte geliyor. Oldukça iyi mikrofonlara ve 28 mm hareketli bobinli hoparlöre sahip olduklarını da belirtelim.

Kablolu olanın bir USB-A kablosu ve ses ayarı için düğmeleri olan sıralı uzaktan kumandası, mikrofon ses kapatma düğmesi ve kolay kurulum ve yönetim için bir Microsoft Teams düğmesi bulunuyor.

Kablosuz versiyonda kulaklıklarda benzer düğmeler bulunuyor, ancak ses seviyesi kontrolü ayarlanabilir bir sağ kulaklık üzerinden yapılıyor. Ayrıca mikrofonunuzun sesinin kapalı olup olmadığını gösteren bir durum ışığı da bulunuyor.

Microsoft, pil ömrünün 50 saate kadar olduğunu söylüyor. Kablolu kulaklık Windows ve macOS cihazlarla çalışıyor ve fiyatı 49,99 ABD doları iken, kablosuz kulaklık Android ve iOS için destek taşırken ve 99,99 ABD dolarına satılıyor.

Hoparlör

Microsoft Modern USB-C Hoparlörü, Teams aramasında birden fazla kişinin olduğu toplantı odaları veya kullanım senaryoları için tasarlanmış. USB-C kablosuyla bağlanıyor ve kablolu kulaklığın kablo üstü uzaktan kumandasıyla aynı düğmeleri içeriyor.

Hoparlör, 50 mm tam kapsamlı bir sürücüye ve iki çok yönlü mikrofona sahip. Siyah kumaşla kaplı ve 68 santimetre uzunluğunda kabloya sahip olduğunu da belirtelim. Modern USB-C hoparlör, Windows ve macOS cihazlarla uyumlu. Cihaz, 99,99 dolar olarak fiyatlandırıldı.

Web Kamerası

Modern Web Kamerası da siyah renkle geliyor. HDR ve True Look ile yüksek kaliteli videolar içeriyor ve ayrıca otomatik odaklama özelliği bulunduruyor. Kamera 1080p’de kayıt yapabiliyor ve 78 derece görüş alanı sunuyor. Ayrıca, kullanılmadığında lensin üzerine kaydırabileceğiniz bir gizlilik kapağı da var.

Monitörünüze, dizüstü bilgisayarınıza veya tripodunuza takabileceğinizi de söyleyebiliriz. Bu web kamerası cihazınıza bir USB-A kablosuyla bağlanyor. Microsoft, web kamerasına 69,99 dolarlık bir fiyat etiketi koydu ve tıpkı diğer aksesuarlar gibi Haziran ayında satışa sunulacak.