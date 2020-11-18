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Microsoft, Yeni Güvenlik İşlemcisini Tanıttı – Microsoft Pluton İle Tanışın!

Microsoft, yeni Windows cihazları için Microsoft Pluton'u tanıttı. Bu güvenlik çipi hakkında bilmeniz gerekenleri siz okurlarımız için derledik...

Ayşen Sıla

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Microsoft Pluton

Teknoloji devi Microsoft, gelecekte Windows destekli bilgisayarları korumak için şirketin oluşturduğu yeni bir güvenlik işlemcisini duyurdu. Microsoft Pluton adlı çip, doğrudan gelecekteki işlemcilere yerleştirilecek.

Bu nedenle, Microsoft Pluton çipi şu anda donanım ve kripto para birimi anahtarlarını korumak için kullanılan mevcut Güvenilir Platform Modülü (TPM) işlemcisinin yerini alacak.

Çip gelecekteki Intel, AMD ve Qualcomm işlemci birimlerine de uygun olacak. Şirket, bunun, sisteme fiziksel erişimi olan bilgisayar korsanlarının donanım saldırıları başlatmasını ve hassas verileri çıkarmasını çok daha zor hale getireceğini söylüyor.

Microsoft Pluton

Microsoft Pluton ilk olarak 2013 yılında Xbox One’da tanıtıldı ve oyuncuların konsolu hacklemesini veya korsan oyunlar çalıştırmasını zorlaştırdı. Daha sonra, düşük maliyetli IoT cihazları için şirketin bulut hizmeti Azure Sphere tarafından sunuldu.

Şimdi, teknoloji devi aynı teknolojiyi bazı iyileştirmelerle Windows 10 ile güçlendirilmiş bilgi işlem cihazlarına getiriyor. İşlemciden ayrı olan mevcut cihazların aksine, bu yeni Pluton bir işlemci ile desteklenen bir evrim gibi görünüyor.

Microsoft Kurumsal ve İşletim Sistemi Güvenliği Direktörü David Weston, yeni çipin daha iyi, daha güçlü, daha hızlı ve daha tutar olduğunu söyledi. Bu nedenle, BitLocker şifrelemesi veya Windows Hello kimlik doğrulaması gibi özellikler gelecekte Pluton kullanımına geçebilir.

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KaynakAlkhaleej Today
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