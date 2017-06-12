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Microsoft Yeni Konsolunun Yeteneklerini Metro Exodus Oyunu ile Gösterdi

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Microsoft Yeni Konsolunun Yeteneklerini Metro Exodus Oyunu ile Gösterdi
12-06-2017
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En yeni konsolu Xbox One X’in duyurusunun ardından Microsoft, yeni bir Metro oyununu da tanıttı. Yeni Metro oyununun adı Metro Exodus. Firma oyunu av tüfeği ve tabanca da dahil olmak üzere çeşitli silahlardan yararlanarak kıyamet ortamında çeşitli hayvanları öldüren kahramanımızı gösteren heyecan verici bir video ile oyunu açıkladı.

İlginçtir ki, E3 2017‘de gösterilen video, Xbox One X‘in saf 4K görüntüleme yeteneklerini kullanan görünüşte açık dünyadaki bir ortamdaki gerçek oynanış videosu.

Önceki Metro oyunun adı Metro: Last Light’dı, 2013’te piyasaya sürüldü ve oldukça olumlu eleştiriler aldı.

Metro Exodus için çıkış tarihi henüz açıklanmadı ama 2018 yılında çıkması bekleniyor.

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