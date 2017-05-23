Microsoft, yeni Surface Pen’i tanıttı

Microsoft, “dünyadaki en hızlı kalemi” ni yarattığını iddia ediyor, ancak bunun anlamı nedir?

Gerçekten de oldukça basit: Yıllarca araştırdıktan sonra, Microsoft nihayet görsel olarak neredeyse hiç gecikme olmadan çalışabilen kalemi üretebildi ve deneyimde büyük bir değişiklik oldu. Bu yeni Microsoft Surface Pen ve bunun gibi diğer süper güçler var: 4,096 basınç seviyesi ve eğimi tanıma özelliği, böylece normal bir kalem gibi bir şeyi gölgelemek için kullanabiliyor.

Teknik ayrıntılarda derinlemesine dalış yaparken, yeni Surface pen ile başarısızlık, yalnızca 21 milisaniyelik gecikme süresinde gerçekleşmesidir.

Bu numarayı tek başına anlamak zordur, ancak Microsoft Araştırma tarafından aşağıdaki videoyu gördüğünüzde daha iyi anlarsınız. Yaklaşık 100 milisaniyelik bir gecikme ile çalışan tipik bir aygıtı gösterir ve bunu fütüristik, 1 milisaniyelik bir girişle karşılaştırır. Bu seviyelerde pek değiliz, ancak Surface Pen bu büyülü bölgeye çok daha yakın hale getiriyor.

Önceki Surface Pen ile karşılaştırıldığında, bu yeni baskı, dört kat daha fazla basınç hassasiyeti ile iki kat daha doğru sonuç veriyor.

Surface’in ortak mucidi Stevie Bathiche, The Verge için “Kalemle büyük bir adım attık” “Bunun için çok zorlandım.” dedi.

Surface Pen deneyim sihrinin bir diğer kısmı, Surface Pro‘daki 12.3″ PixelSense ekranı için renkleri ve etkileşimi geliştiren özel bir silikon parçası olan PixelSense Hızlandırıcıdır.

Surface Pen Platin, Burgonya, Kobalt Mavisi ve Siyah renkte mevcuttur. Kalem önceki Surface aygıtlarıyla geriye dönük olarak uyumlu olacak, ancak Tilt gibi bazı yönler çalışmayabilir.