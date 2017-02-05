Microsoft’un Chrome OS’a Cevabı Windows Cloud

Şimdiye dek Microsoft‘un Chromebook‘larla savaşmak için basit bir stratejisi vardı: Google’ın fiyat avantajı ile savaşacak düşük maliyetli Windows dizüstü bilgisayarları ortaya çıkarmak. Bununla birlikte, firma şimdi bu stratejiyi işletim sistemine de genişletmek istiyor. Hem Windows Blog Italia hem de Thurrott, Google Chrome OS‘yi yenmeye odaklanmış görünen Windows 10’taki bir dönüm noktası olan Windows Cloud‘a veya Windows 10 Cloud’a bir göz attı. Windows 10’la aynı şekilde davranıyor fakat öne çıkan özelliği aslında yapamadığı, yani geleneksel Windows uygulamalarını çalıştırmaması.

Şu anda Cloud, yalnızca Windows Mağazasında bulunan Universal Windows Platform uygulamalarını çalıştırabiliyor. Başka bir şey çalıştırmaya çalışırsanız, sert bir uyarı alıyorsunuz. Büyük olasılıkla, bu, Chrome OS’un yerli uygulamalarının eksikliğini bir güvenlik avantajı olarak gören okullara ve diğer kuruluşlara yönelik bir uygulama. Eğitimciler arasında öğrencilerin bilgisayarlara kötü amaçlı yazılım bulaştıracak veya onaylanmamış bir oyun yükleyemeyeceklerini bildikleri takdirde Windows PC daha popüler olacaktır.

Windows Cloud‘un ne zaman ortaya çıkacağı kesin değil. Bununla birlikte, mevcut Windows Insider önizleme sürümlerinde işletim sisteminden bahsediliyor. Bu, Microsoft’un nispeten yakında Cloud’u çıkartmayı planladığını ve Windows 10’un Creators Update ile birlikte çıkartabileceği tahmin edilmekte.