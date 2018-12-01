Birçok kişi gelecek yıl piyasayı süsyeleyecek olan katlanabilir akıllı telefonları dört gözle bekliyor. Telefonların henüz net bir açıklaması yapılmamasına rağmen, 2019’da piyasaya sürülecek olan katlanabilir veya esnek cihazlar hakkında birçok söylenti söz konusu.

Öte yandan, Samsung, Galaxy F ile geliyor. Bunun yanı sıra Huawei ve LG de yeni cihazları üzerinde çalışıyor. Ancak bugün, Microsoft hayranları için iyi haberlerimiz var. Redmond firması, 2019 yılında Project Andromeda isimli katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürme hazırlığı yapıyor.

Microsoft teknoloji blogu Thurrot.com’un bir çalışanı olan Brad Same’ın yeni kitabına göre, Microsoft gelecek yıl katlanabilir cihazlarını piyasaya sürecek. Kitap, genel olarak Microsoft’un hikayesini anlatıyor. Bazı durumlarda Apple’ı geçmeyi bile başaran Microsoft, şimdi de diğer akıllı telefon üreticileri ile rekabete girmeye hazırlanıyor.

Microsoft, tablet gibi genişleyebilen ve önümüzdeki yıl piyasaya sürülebilecek katlanabilir bir cihaz olan Project Andromeda ile birlikte geliyor. Gelecek yıl Microsoft’tan beklenen cihaz için oldukça fazla beklenti söz konusu. Yeni cihaz, Surface sınıfı benzeri bir tasarıma sahip olacak ve Windows Phone İşletim sistemini çalıştıracak.

Bundan dolayı şimdilik gözler Microsoft’un yaklaşan katlanabilir akıllı telefonu üzerinde olacak. Zaten gelecek yıl şirket, Xbox, Surface tabletleri ve yeni birçok donanımı piyasaya sürecek. Şimdilik bir sadece projesi açıklanan telefonun, kısa zaman içinde daha çok bilginin paylaşılacağı ifade edilmiştir.