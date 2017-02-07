Microsoft’un Photosynth Servisi Resmi Olarak Kapandı

2015 yılının ortalarında Microsoft, MSN Food & Drink, Health & Fitness ve Travel ile birlikte Photosynth mobil uygulamasını da durdurdu. O tarihte şirket kullanıcılarına fotoğraflarını korumak için photosynth.net sitesine yüklemeyi önerdi; ancak Kasım ayında firma sitenin de kapanacağını duyurdu.

Bugün, fotoğraf servisi tamamen yok. Kasım’daki duyurudan beri görüntülerinizi almaya zaman ayırmadıysanız şansınızı kaybettiniz demektir. Microsoft, görüntülerin kullanıcılara ait olmasından dolayı bir kopyasının saklanmayacağını belirtti.

Uygulamaya aşina değilseniz, uygulama, kullanıcıların bir çok fotoğrafı bir araya getirerek 360 derecelik bir panoramik fotoğraf oluşturulmasına izin veriliyor. Hizmet, bu eserlerin çevrimiçi olarak paylaşılmasına, başkalarının görmesine izin vermekteydi.

Elbette Microsoft, “son dokuz yılın benzersiz yerlerini ve anlarını keşfetmek için harika bir yol” olarak Photosynth uygulamasını kullanan topluluğa teşekkür ediyor.