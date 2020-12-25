Milli Piyango Online Kazı Kazan Oyunları Neler? Nasıl Oynanır?

Milli Piyango için yeni bir döneme giriş yapıldı. 1 Ağustos itibariyle başlayan yeni dönemde, şans oyunları değiştirildi. Söylenenlere göre şans oyunlarının kazanma oranı eskiye göre 7 kat arttırıldı. Çılgın Sayısal Loto gibi oyunların dahil edildiği sistemde ilk defa uygulanan yeni bir teknolojiye de geçiş yapıldı. Artık kazı kazan oyunları değişti. Sıradan kazı kazan oyunları yerine online kazı kazan oyunları geldi. Milli Piyango online kazı kazan oyunları sistemsel olarak da değişti.

Kazı kazan mantığı duruyor olsa da bildiğiniz mini oyunlar gelmiş oldu ve her oyunun farklı bir oynanışı var. İster resmi mobil uygulamadan isterseniz de online oyun sayfasından oynayabileceğiniz kazı kazan oyunlarına ve nasıl oynandıklarına bakacağız.

Milli Piyango Online Kazı Kazan Oyunları Nasıl Oynanır?

Oyunlardan bahsetmeden önce şunu söyleyelim ki Milli Piyango kazı kazan oyunları için resmi sayfada bir üyelik hesabı açmanız gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş olan kullanıcılar Milli Piyango’ya üye olup, istedikleri zaman hesaplarına bakiye yatırıp kazı kazan oyunlarına girebiliyor.

Oyunlar için alacağınız biletlerle katılım hakkı kazanıyorsunuz. Peki hangi oyunlar var? Şimdi gelin Milli Piyango’nun resmi kazı kazan oyunlarına bakalım.

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Milli Piyango Kırmızı Kart Oyunu

İlk oyun Kırmızı Kart isimli bir kazı kazan oyunu. Oyunu açtığınız zaman önce bilet tutarını seçmeniz gerekiyor. Minimum olarak 50 krş katılım bileti alınıyor ama katılım bileti düşük tutarda alındığı zaman kazanılacak olan ödülde düşük oluyor.

Milli Piyango Kırmızı Kart oyununa geldiğimiz zaman ise 49 tane futbol topu görüyorsunuz. 49 tane top içerisine gizlenmiş olan 6 adet kırmızı kart bulunuyor. Amacınız kırmızı kartlara denk gelmeden topları çevirmek.

Kırmızı karta denk gelmediğiniz topların altında kupa çıkıyor ve her kupa açtığınızda ekstra bir bakiye kazanıyorsunuz. İsterseniz kazandığını bakiyeyi çekebiliyorsunuz. Ama devam edip tüm kupaları kırmızı karta denk gelmeden açarsanız, büyük ödülün sahibi oluyorsunuz. Maksimum olarak 50 TL bilet ile başlayabileceğiniz oyunda kazanılabilecek olan en yüksek ödül ise 750 bin TL olarak belirlenmiş.

Milli Piyango Altına Hücum Oyunu

Milli Piyango online kazı kazan oyunları içerisinde çok tercih edileceği düşünülen bir başka oyun Altına Hücum oyunu. Bu oyunda da yine işler şansa bağlı. Yapı biraz değişiyor olsa da aslında mantık hemen hemen aynı.

Önce alacağınız biletin fiyatını seçmeniz lazım. İki farklı seçim yapıyorsunuz. Biri bilet sayısı seçimi biri ise biletler için vereceğiniz birim fiyatı. Standart olarak alırsanız 15 bileti, bilet başı 20 krş üzerinden alıyorsunuz. Yani toplamda 3 TL bilet fiyatı var.

Oyunda üst kısımda dolar işaretinin bulunduğu bir sıra var. Alt kısımda ise maksimum olarak 15 tane olacak şekilde yıldızlar var. Oyuna başladığınız zaman, alt kısımda yer alan tüm yıldızları açıyorsunuz. Altta açılan yıldızlara verilen bir sayı ve ödül değeri var. Yıldızların sayısı yukarıdaki dolar işaretlerinin altından çıkan sayı ile eşleşmesi gerekiyor. Eşleşmenin sağlandığı yıldızda yer alan ödülü alıyorsunuz.

Maksimum olarak kazanılabilecek olan miktar: 450 bin TL

Milli Piyango Hızlı ve Şanslı Oyunu

Hızlı ve Şanslı Oyunu, Milli Piyango online kazı kazan oyunları içerisinde en fazla seçeneğin sunulduğu oyunlardan birisi. Minimum olarak 50 krş bilet alabileceğiniz oyunda maksimum olarak 25 TL değerinde bilet alıyorsunuz. Aldığınız bilet diğer oyunlarda olduğu gibi ödül miktarının belirlenmesini sağlıyor.

Oyunda 3 farklı oyun içi oyun var. 3 farklı sütun bölümünün bulunduğunu görüyorsunuz. Birinci bölümde gök kuşağı bulmanız lazım. İkinci oyunda ise 3 adet aynı para miktarını bulmanız gerekiyor. Son oyunda ise tek satırda aynı ifadeleri yan yana bulmanız gerekiyor. İşinizin tamamen şansa bağlı olduğu oyunda, tek buton ile tüm oyun kutuları açılıyor.

Maksimum olarak kazanılabilecek olan tutar: 500 bin TL

Milli Piyango Çevir Kazan Oyunu

Ödülü diğer online kazı kazan oyunları değerlendirildiği zaman daha düşük olduğu görülen Çevir Kazan, 2 TL bilet alabildiğiniz bir oyun. Tek bilet seçeneği var. Üst ve alt kısımda sıralı toplar bulunuyor.

Butona basarak topları çeviriyorsunuz ve amaç aynı sayıları bulmak. Aynı sayıları denk getirdiğiniz zaman ödülü alıyorsunuz. Diğer oyunlara göre biraz daha yüzeysel olarak geçilmiş olan bir oyun olduğunu söylemek lazım.

Maksimum olarak kazanılabilecek olan tutar: 100 bin TL

Milli Piyango Altın Gol Oyunu

Yine sabit fiyatlı Milli Piyango online kazı kazan oyunlarından biri olan Altın Gol, 10 TL bilet karşılığında oynanıyor. Toplamda 9 adet formanın bulunduğu oyunda amacınız 3 adet aynı ödülün eşleştirilmesini sağlamak.

Butona bastığınız zaman, formalar dönüyor ve ödül miktarları gözüküyor. 3 adet aynı ödül miktarını bulursanız o ödülü kazanmış oluyorsunuz. Bu kadar basit bir oyun. Sadece tuşa basılıyor. Zaten genel olarak hepsi öyle. :)

Maksimum olarak kazanılabilecek olan tutar: 500 bin TL

Milli Piyango Süper Zarla Kazan Oyunu

Ödülü en yüksek olan kazı kazan oyunlarından biri olan Süper Zarla Kazan, yine şansa dayalı olan bir oyun. Oyunda minimum 5 TL ile maksimum 20 TL arasında bilet alınabiliyor. Biletinizi aldığınız ve oyuna girdiğiniz zaman, 7 adet zar veriliyor. Sağ kısımda renklerden oluşan bir kutucuk dizisi yer alıyor. Solda zar bulunuyor.

Zarar tıkladığınız zaman, bir renk çıkıyor ve bu çıkan renk sağ kısımdaki kutucuları patlatıyor. Aynı renkli sıralı gelen kutucuklar patlatılıyor ve ödül miktarını alacak kadar kutucuğu patlatmaya çalışıyorsunuz. Her renk farklı bir ödül için atanmış. Mesela 10 TL yeşil kutucular. Yeşil kutucular yeterli sayıda patlatıldığı zaman 10 TL kazanılıyor gibi.

Maksimum olarak kazanılabilecek tutar: 1 milyon TL.

Milli Piyango Cash Out Oyunu

Milli Piyango online kazı kazan oyunları arasında en düşük ödülü veren oyun da bu. 10 krş ya da 10 TL arasında bilet alabiliyorsunuz. Toplam 9 adet kutu var ve bu kutuları açarak oyunu oynuyorsunuz. Kutuların altından çıkan keklerin aynı olması gerekiyor.

Toplamda 3 adet aynı keki bulduğunuz zaman, ödülü almış oluyorsunuz. Farklı kek çeşitleri için farklı ödül miktarları belirlenmiş durumda. İş tamamen şansınıza kalmış. Hangi kek ile ne kadar miktara ulaşacağınız şansınıza kalmış.

Maksimum olarak kazanılabilecek olan tutar: 16 bin TL

Milli Piyango Balık Oyunu

Diğerlerinden biraz daha farklı olan balık oyununda farklı bir oynanış yapısı var. Ama işin başı yine şansa dayanıyor. Tamamen şansla yürüyen oyunlar bunlar. Sizin beceriniz ya da reflekslerinizi ölçen oyunlar değil. Balık Oyunu da bunlardan bir tanesi.

Oyunda bir balığınız var ve karşınıza otların bulunduğu kareler var. Yosunların bulunduğu bu karelere doğru balığınızı hareket ettirmeniz gerekiyor. 10 krş ile 10 TL arasında değişen biletlerden birini aldıktan sonra oyuna başlıyorsunuz. Yosunların üzerine tıklayarak ilerliyorsunuz.

Balık yosunu yiyor ve her yosunda farklı bir obje ile karşılaşıyorsunuz. İstiridye kabuğu, yıldız ve çapalardan üç adet bulmayı başarırsanız ödülü almaya hak kazanıyorsunuz. İlerlediğiniz her kare ise tek tek.

Yani şöyle ki maksimum olarak balığın bulunduğu alanın yanında yer alan karelerden birini seçebiliyorsunuz. Yosunların altında sizden daha küçük bir balık çıkarsa ve bunu yerseniz, ödül miktarları yükseltiliyor. Fakat yosunların altında sizden daha büyük bir balık çıkarsa ya da köpek balığı çıkarsa o zaman da oyunu kaybediyorsunuz.

Maksimum olarak kazanılabilecek olan tutar: 100 bin TL

Milli Piyango Şanslı Gökkuşağı Oyunu

Kazı kazan kategorisinin bir diğer oyunu Şanslı Gökkuşağı oyunu. Oyunun adı kullanılan renklerden geliyor. Minimum bilet tutarı 40 krş ile 50 TL arasında değişiklik gösteriyor. Herhangi bir ödül alabilmeniz için sembolleri bir araya getirmeniz gerekiyor.

Dikey, Yatay ya da diagonal bir çizgi içerisinde sembollerin bir araya getirilmesi gerekiyor. 3,4 ya da 5 aynı sembolün bir araya getirilmesi gerekiyor.

Maksimum olarak kazanılabilecek olan tutar: 500 bin TL

Milli Piyango Futbol Yıldızı Oyunu

Neden bilmiyorum ama Milli Piyango kazı kazan oyunları arasında futbol temalı olan oyunlara sıkça yer verilmiş. Bu oyunlardan birisi de Futbol Yıldızı oyunu. Ödülü ne çok düşük ne de çok yüksek olan oyun, aynı mantık üzerinden işliyor.

Tek bilet seçeneği var ve miktarı 5 TL. 5 TL bilet karşılığında oyuna başlıyorsunuz. 8 adet takım forması var. Yukarı da ise iki adet futbol topu var. Formalardaki numaranın yukarıdaki toplar ile eşleşmesi gerekiyor. Numaralar eşleştiği zaman, formanın altında yer alan ödül miktarunu kazanıyorsunuz. Her zaman olduğu gibi şans üzerine kurulu olan bir oyun.

Maksimum olarak kazanılabilecek olan tutar: 200 bin TL

Milli Piyango Gizemli Bahçe Oyunu

Biraz da renk olsun diyerek böyle bir isim konuldu herhalde. Bu oyunda da yine bilet mantığı üzerinden ilerleme yapılıyor. 10 krş ya da 10 TL bilet alabiliyorsunuz. Oyunda bir bahçe içerisine gizlenmiş olan toplamda 12 adet kutucuk var. Bu bahçe içerisinden kutucukları buluyorsunuz. Şaşırmayın yine bir beceri oyunu değil.

Oyuna sadece renk katması için böyle bir şeye imza atılmış. Bulduğunuz kutucukların altından bazı simgeler çıkıyor. Bu simgeler ödülleri ifade ediyor. Aynı olan 3 simgeyi bulmanız lazım ki ödülü kazanabilesiniz. Eğer harita üzerindeki gizlenen objeleri bulamazsanız o zaman ipucu butonunu kullanabiliyorsunuz ve obje bulunmuş oluyor.

Maksimum olarak kazanılabilecek olan tutar: 100 bin TL

Milli Piyango online kazı kazan oyunları bu şekilde. Yeni yapısı sonrasında Milli Piyango’nun bu oyunlarının ne kadar ilgi göreceği bilinmez ama açıklamalara göre her ay yeni oyunlarla kazı kazan bölümü canlandırılacak. Her ay 2 yeni oyun geleceği söylenen bölümün hem web üzerinden hem de mobil uyulama üzerinden de çalışması mantıklı bir hareket olmuş. Yeni oyunlar neler olacak göreceğiz.