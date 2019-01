En iyi Minecraft haritaları hangileridir? Minecraft, mucidin cennetidir, ama aynı zamanda da uzmanlaşmak isteyenlerin kabusu. Çok sayıda kullanıcı tarafından oluşturulan Minecraft haritaları sayesinde, kocaman evrende en iyi tasarımları bulmak neredeyse imkansız. Bugünlerde yüzlerce Minecraft haritasını elemek, onları sıralamak oldukça zor bir iş.

En iyi Minecraft haritaları hakkında kesin bir liste oluşturmak için forumları araştırdık. Birçok YouTube videolarını inceledik ve sayabileceğimizden daha fazla Minecraft haritası örnekledik. Buradan dilediğinize göz gezdirebilirsiniz.

Oluşturduğumuz listede en iyi Minecraft haritaları nı bulacaksınız. Bu haritalar, kullanıcıların uzun zaman boyunca oluşturdukları devasa bir şaheser. İsterseniz onları inceleyebilir, isterseniz de onlardan ilham alarak kendiniz de birşeyler yapmaya çalışabilirsiniz. Kısacası aklınızdaki sorulara cevap vermek için size bu listeyi hazırladık.

İşte kategorileri ile en iyi Minecraft haritaları;

Minecraft Macera Haritaları

Minecraft macera haritaları, inşa etme bakımından daha az, keşfetme ve dövüşme bakımından daha çok tercih edilen haritalardır. Tuzaklar, bulmacalar ve her türlü sırları keşfedebilirsiniz.

Ayrıca, birçoğunu kendi başınıza mutlu bir şekilde oynayabilirken, bazıları çok oyunculu oyunlarda daha iyidir. Hepsinden iyisi, binlerce harika Minecraft macera haritası var. Ancak bu haritalara sahip olmak için yeterli bilgiye sahip olduğunuzdan emin olmanız gereklidir. Çünkü hemen her biri kendi içerisinde özel sürprizlere ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca bkz: 2019 Yılının En İyi 6 Torrent Sitesi

Dünyada parkour ile çözülemeyen herhangi bir problem var mı? BiomeBox’ın yaratıcısı öyle düşünmüyor. Burada yer alan oyuncuların her biri farklı seviyelerde mücadele ederek, farklı Biome’lar elde etmeye çalışıyorlar. BiomeBox’ın içerisinde toplamda on görsel seviye bulunur. Burada yer alan görevler tamamlandıkça üst seviyelere çıkılmaktadır.

Hayaller ve kabuslar, asırlardır psikologların ve işi düşünmek isteyenlerin ilgisini çekmiştir. Son zamanlarda, Minecraft harita üreticileri, uyuduğumuzda ne olacağı sorusunu ele almak için adım attılar. Asleep haritası, yanan binalar içerisinde, gülünç derecede eğlenceli bir gezinti yapmanıza olanak sağlar.

Ayrıca bkz: Google Alternatifi En İyi 12 Arama Motoru 2019

Herobrine’s Mansion, toplumun en saygın yaratıcılarından biri olan Hypixel’in eseridir. Harita, özel düşmanlar, yarım düzine patron, özel eşyalar ve eşsiz iksirler dahil olmak üzere bulabileceğiniz şeyler ile doludur. Yaygın olarak en iyi macera haritalarından biri olarak kabul edilir. Arkadaşlarınızla oynanmak üzere tasarlanmıştır. Ancak kendi başınıza da oynamak da eğlencelidir.

Saat kaç…? Bu sorunun cevabını bilmiyorsanız, bu haritanın içerisinde gerçekten kaybolabilirsiniz. Bu Adventure Time’dan ilham alan harita, oyuncuları fantastik bir MineCraft Ülkesine taşımak için özel olarak üretilmiş bir doku paketi kullanıyor.

Ayrıca bkz: 2019’da Beklenen En İyi ve En Yeni Telefonlar

Bu Minecraft haritası, sadece oyunun çeşitli dünyalarındaki en etkileyici yapıların bazılarını içermiyor, aynı zamanda mini oyunlar ve kendi film müziğine de sahip. The Tourist, en uzun süredir devam eden macera haritalarından biridir ve başlangıçtan bitişe kadar yaklaşık dört saatte ulaşılıyor. Kısacası zaman geçirmek için tercih edebilirsiniz.

Eski nesil hikayeleşen anlatım tekniklerini geride bırakın. Youtube tarzı video anlatımları ile yeni nesil bir oyuna hazır olun. Bu harita sizlere istediğiniz oyun zevkini tattıracak. Anlatım, siz uzaklaşırken kendi halinde devam ediyor. System Shock veya BioShock’taki ses kayıtlarını dinlemek gibi bir his veriyor. Onları görmezden gelseniz bile, keşfetmek için hala yaratıcı ve geniş bir yüksek fantezi haritasına sahipsiniz.

Ayrıca bkz: 2018’in En İyi Teknoloji Ürünleri

Bu bilim kurgu Minecraft haritası, yaratıcılarının tam üç ayını aldı. Minecraft’ın bloklu, pastoral dünyasını inşa etmeleri ve farklı bir şeye dönüştürmelerini sağlamak için gerçekten iyi emek harcadılar. Deep Space Turtle Chase, Tarsus 3’ün ötesindeki bir maden istasyonunda, bir yerde saklanan aranan suçlu Dr. Earl S. Testudine’ı arayan oyunculara sahiptir. Onu yakalamak tüm fikirlerinizi ve ustalığınızı gerektirecektir.

Minecraft Hayatta Kalma Haritaları

Hayatta kalma, tek görevinizin mümkün olduğunca uzun süre yaşadığınız topraklarda hayatta kalma konulu, Minecraft’ın en popüler modlarından biridir. En iyi Minecraft haritaları, hayatta kalma içgüdülerinizi sınırlarına kadar zorlar, sınırlı kaynakları araştırırken, hayati önem taşıyan canavarlarla mücadele edersiniz.

Hayali eşyalar arasında imkansız boşluklar olurken, en akıllı seçimleri yapmak zorunda kalırsınız. Aşağıda, en iyi Minecraft hayatta kalma haritalarından bazılarını bulacaksınız.

Ayrıca bkz: En İyi Samsung Galaxy Telefonlar 2019

In World in a Jar haritasında, kavanozun içerisine yerleştirilmiş, bir dizi minik dünya üzerinde hayatta kalmalısınız. Yüzen bir cam hapishane, saf hayatta kalma ve macera haritası oynanışını içeren benzersiz bir atmosferi içeriyor. Kısacası kapalı bir ortamda ne kadar süre hayatta kalacaksınız. Bunu deneyip görmek istemez misiniz?

Kendinizi bir karınca çiftliğinde hapsolmuş olarak bulmanın nasıl bir şey olduğunu merak ettiniz mi? Ant Farm Survival, karşılaşacağınız birçok şablon sunar. Her biri zorlu rakipler olabilir. Giderek zorlu bölümlere ayrılan bu eşsiz hayatta kalma haritası, bir dizi zorluğa ve bazı fena halde klostrofobik seviye tasarımına sahiptir.

Ayrıca bkz: En İyi Motorola Telefonlar 2019

Kendinizi devasa bir piksel yığının ortasında, her şeye meydan okuyan bir karakter gibi hiç hayal ettiniz mi? Sandra Bullock veya George Clooney gibi aksiyon yıldızlarının hayatta kalmalarını sağlayacak olan Deadly Orbit haritası tam sizlik. Yerçekiminin anlamını, kelimenin tam anlamıyla alır. Kısacası, bir sürü çekim var.

Planet Impossible haritasında ki hedeflerinden biri, aslında asıl bilmeniz gereken tek şey, bir dinozor evcilleştirmek. Bununla birlikte, daha fazla ikna etmek gerekirse, Planet Impossible bir Mad Max arazisi ve düştüğünüz uzay gemisinin son durağı olarak hayal edebilirsiniz. On gün hayatta kalmakla görevlendirilmişsinizdir. Bu süre içerisinde dünyayı keşfetmeli ve eski insan yerleşimcilerin kanıtlarını bulmalısınız.

Ayrıca bkz: En İyi Honor Telefonları 2019

Arctic tundranın ortasında hapsolmuş ve kendinizden başka güvenebileceğiniz hiçbir şey yok. Arctic, ıssız buzullarda kazılar yapmanızı ve yavaş yavaş kendinizi ve kurtulan arkadaşlarınızı kurtarmaya çalışmanızı konu alıyor. Ekin yetiştirerek ve bir çiftliği koruyarak nihayet sıcak havuz partisini düzenleyebilirsiniz.

Minecraft Korku Haritaları

Animasyonlu bloklar ne kadar korkutucu olabilir? Görünüşe göre olağanüstü bir his olabilir, bu. Bazı zamanlarda oyun oynarken, kıyasıya korkmak istiyorsanız, ürpertici bir Minecraft korku haritasına ihtiyacınız var. Işıkları kapatın, kulaklıklarınızı takın ve sinirlerinizi daha önce hiç görmediğiniz açılarla korku için hazırlayın.

Ayrıca bkz: En İyi VPN Servisleri 2019

Korku oyunlarının en iyilerinden Outlast cehennemlerine benzer olan Black Light, bir nükleer patlama sonrasında bir Rus psikiyatri hastanesinde geçen olayları konu alıyor. Özel bir doku paketi, uğursuz bir şekilde kirli, lekesiz grafiti ve renk paleti ile tamamiyle bir korku kapanı. En iyi Minecraft korku haritaları arasında yer almasının sebebi, aydınlatmanın yetenekli kullanımı sonucunda Black Light’ın ürpertici görünümünün olmasıdır.

Terk edilmiş sığınma yerleri, ürkütücü ve heyecanlı olmak için her zaman harika bir yer. Asylum’un sınır çizgisi ölümsüz çeteleri ile, güçsüz bir terör duygusu uyandırıyor. Zamanın yerle bir olduğu bu harita, Minecraft korku haritalarında en iyiler arasında yer ediniyor.

Ayrıca bkz: Android için En İyi Müzik Bulma Uygulamaları

Tepedeki ürpertici konak… Böyle bir korkutucu konak, nasıl Minecraft haritasının merkezi olamaz? Her zaman mükemmel olan Hypixel tarafından yaratılan Survival Horror, konağın etrafında yatan sınırlı kaynakları kullanarak gittikçe artan zorlu şeytanlar ve canavarlar arasında, 25 seviyede hayatta kalmanızı istiyor. Arızalı bir elektrik jeneratörü, paniği yükselterek baştan sona tam korku veriyor.

Ayrıca bkz: Android için En İyi 10 Fotoğraf Düzenleyici 2019

Eski yeraltı tapınağında hayatta kalmak mı istiyorsunuz? Peki buna et yiyen zombilerin saldırısının ortak olduğunu hayal edin. Gizli zırh sandıkları, silahlar ve yağma da işin içine girdi mi, işler çığırından çıkar. Ruins of the Dead, ileri seviye yağma oyunu ve artan zorluk nedeniyle de mükemmel bir zombi hayatta kalma haritasıdır. Gittikçe zorlaşmakta olan 16 zorlu dalganın üstünden geçebilen herkes için sürpriz bir sona sahip.

Zıplama korkusu olan ve ilk birkaç adımda unutulmaz olan Wandering, vazgeçilmez bir Minecraft haritasıdır. İş yerinde yorucu bir günün ardından eve dönen 30 yaşında bir erkek olan Jack gibi oynuyorsunuz… Günün geri kalanını, şimsek sesleri, kırılan kemik sesleri ile tamamlıyorsunuz.

Ayrıca bkz: En İyi 10 Android Video Düzenleme Uygulaması 2019

Minecraft Şehir Haritaları

Minecraft, hemen her durumda, zorluklar karşısında nasıl durulması gerektiği konusunda öğretilerde bulundu. Dışarı çıkıp gezmek yerine, evde oturup paramızı kurtarmamıza olana sağladı.

Ulaşımda, otellerde ve yemeklerde bize para tasarrufu sağlayan Minecraft şehir haritaları, hem gerçek hem de fantastik, canlı şehir manzaralarını, herhangi bir engel veya seyahat sigortası olmadan keşfetmemizi sağlar.

Pripyat’ın hayalet bölgesi, tıpkı Call of Duty oyunun bizi terk edilmiş Çernobil şehri etrafında dolaştırırken, radyasyon ceplerinden kaçınarak ve talihsiz aşırı milliyetçi askerler ile savaşmaya zorladığı gibi, hayatta kalmaya zorluyor. Şimdi, geçici olarak keşfedebileceğimiz bu Minecraft şehir haritasında, Call of Duty oyunun bölgesi özenle yeniden yaratıldı.

Ayrıca bkz: En İyi Android Emülatörleri 2019

World of Worlds (Dünyalar Dünyası), asalak talihsiz kombinasyon ve fon eksikliğinin etkisiyle sakat bırakılan oyuncu için bir Minecraft şehir haritasıdır. Gerçek dünyadaki 85 şehirden sıradışı bir şekilde yeniden inşa edilmiş binaların bulunduğu bu haritada, Minecraft’ın blok prizmaları arasında 85 şehri yeniden kaşfedin. Alışılmadık derecede iyi seyahat etmediğiniz sürece, kontrol edebileceğiniz yeni yerler olacağından emin olabilirsiniz.

Atropos bir kaplumbağa üzerine inşa edilmiş şaşırtıcı bir Minecraft şehridir. Tuhaf bir fikir değil, Atropos da steam benzeri sanat tarzında yaratılmıştır: her şey pirinç borular ve saat mekanizması dişlileriyle süslenmiştir. Öyle ayrıntılı ki, örneğin, kaplumbağanın yüzeyinin birbirine bağlı metal plakaların ve çarkların bir kütlesi, doğrudan görülebiliyor. Ama bu sadece başlangıç.

Ayrıca bkz: En İyi Android Launcher Uygulamalar 2019

Oldukça şaşırtıcı yapılar topluluğu olan Imperial City, 19. ve 20. yüzyıllardan kalma seçkin mimari stillerini birleştiren özgün bir eserdir. Etrafa göz gezdirdiğinizde, tasarımında neo-klasik, beaux-arts ve modern etkiler bulacaksınız. Ancak Imperial City’nin binaları onun başrol oyuncuları olsa da, bu Minecraft haritasının kalıcı omurgasını oluşturan şey düzenidir. Imperial City, tam anlamıyla bir şehir gibi hissettiriyor; yolların boşluğu, binaların düzeni ve nehir kıyılarının tümü gerçekten bir kentte olduğu gibidir.

Vertoak City, Minecraft şehir haritalarının arasındaki büyüklük ve özgürlük düşüncelerine katkı sağlayen bir şehirdir. Tamamlanması gereken hedeflerin veya uyulması gereken kuralların yükü olmadan, bu harika dünyayı keşfetmek, sınırsız olasılıkların serbest biçimli bir serüvenidir. Uzun caddeler yoğun olduğu kadar karmaşık; Copacabana benzeri plajlar kilometrelerce uzanıyor.

Ayrıca bkz: En İyi Programlama Dilleri 2019

Minecraft Bulmaca Haritaları

Beynimizin sadece %10’unu nasıl kullandığımızı okudunuz mu? Ancak bu durum sadece saçmalık. Çünkü Minecraft’ta bu zihin açan bulmaca haritalarını yapanlar, beyinlerini en iyi şekilde kullandıklarını kanıtlıyorlar. Kristal Labirentine benzeyen kafa karıştıranlara, doktora zahmetine girmeyen zorluklara kadar, Mojang’ın şaheserinde PC oyunlarının en iyi bulmacalarından bazılarını bulacaksınız. Bu Minecraft haritaları bulduğumuz en zeki şeylerdir.

Ölüm: yaşamın önemli bir parçasıdır. Fakat aynı zamanda bu hastalıklı Minecraft haritasında ilerlemenin tek yoludur. Oyuncular her seviye için özel araçlarla donatılacak ve kendilerini öldürmek için nasıl kullanacaklarını bulmak zorunda kalacaklar. Bol şans, sanırım.

Son derece akıllı ve zekice tasarlanmış bir zihin açıcı olan Code, oldukça kırılgan bulmacalardan oluşan bir koridor içeriyor. Bunları çözmek size, bir sonraki kapıyı açan bir kod sağlar. Bilmeceler, matematiksel bilmecelerden hız ve güç testlerine kadar oldukça çeşitlidir. Neyse ki, oyun içi bir ipucu sistemi var.

Ayrıca bkz: iPhone ve iPad için En İyi 5 PDF Okuma Uygulaması 2019

Taklit en yüksek kazanma formudur. Çünkü bu harita tam anlamıyla Portal oyununun taklit edilmiş halidir. Portalcraft, Aperture Science’ı tekrar yorumlayara, farklı bir doğrulukla yeniden yaratıyor. Portal oyunlarının sadece görünüşünü, hissini ve mekaniğini değil, aynı zamanda yapbozlarını da kopyalıyor. Birkaç göze çarpan Minecraft ürünü var.

Minecraft Çok Oyunculu (Multiplayer) Haritalar

Yalnız oynamak her zaman eğlenceli değil, neden biraz da kaosa ortak olmak için arkadaşlarla, yabancılarla ve düşmanlarla bir araya gelmiyorsunuz? Dışarıda birçok çok oyunculu sunucu var, ancak gerçekte ihtiyacınız olan tek şey bir Minecraft haritası.

Overkill’in muhteşem soygun oyunundan esinlenilen, Payday 2: Endgame, telif hakkını ihlal eden bir Minecraft haritasını değildir. Yedi kooperatifin bulunduğu, yedi soygunla oynanıyor. Burdaki dört yerlerden Framing Day One and Two, Big Oil ve Fire Starter gibi dördüne, daha Payday oynayanlar aşina olacak – ama gerisi orijinal kreasyonlar. Sabote etmek için güvenlik sistemleri ve gangsterlerinizi kurgulayabileceğiniz etkili bir ticaret sistemi vardır.

Bu iki oyunculu macera haritası, karmaşık bir Portal 2 benzeri kooperatif teklifleri ile dolu. Vanilya Minecraft tarafından oluşturulan harita ile, siz ve arkadaşınız girmeden önce uzun bir sorun giderme kurulumuna katlanmak zorunda kalmayacaksınız.

Ayrıca bkz: 2019 Yılının En İyi 6 Torrent Sitesi

Zombiler her zaman popüler olacaklar. Hatta Valfe’in yaptığı kaliteli oyunlardan bile daha da iyi olacaklar. Mine 4 Dead, Minecraft haritası olarak yeniden yaratılan, klasik bir zombi oyunu olan Left 4 Dead’den ilham almıştır. Üç arkadaşınızı yanınıza alın (onlara ihtiyacınız olacak) ve kokulu, çürüyen cesetleri karıştırıp hayatta kalmaya hazırlanın.

Arkadaşlarınızla mükemmel bir gün geçirmek için neye ihtiyacınız var? Minecraft’ın gökyüzü sınırlarını göze alabildiğince uzatan yüzlerce roller coaster var. Mütevazi tema parkına bakan bu Minecrafçı, roller coaster’ları seven ama kuyruklardan nefret eden insanlar için idealdir.

Minecraft’ın harita havuzunda Team Fortress 2, özel bir konuma sahipözel. Bu klasik çok oyunculu aksiyonu elde etmek için tam işlevli bir kontrol sistemine ihtiyacınız var. Bu Minecraft haritası çekirdek sınıfları olan Kırmızıya ve Mavi takımları, tedarik dolabı ve dağıtıcıları ile ideal olarak kusursuz çalışıyor. Dustbowl’un orijinal haritanın mükemmel bir görsel kopyası olması en ilginç özelliği.

Ayrıca bkz: Google Alternatifi En İyi 12 Arama Motoru 2019