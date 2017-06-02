Minecraft: Pocket Edition Discovery Güncellemesi ile yeni özellikler geldi

Minecraft hayranları Adventure Time güncellemesini beklerken, Mojang oyunun Windows ve Cep versiyonları için bir başka önemli güncelleme yayınladı.

Discovery Update, Minecraft Marketplace de dahil olmak üzere oyunda birçok yeni özellik ve iyileştirme getiriyor. İkincisi, oyuncuların doğrudan oyun içinden topluluk yaratmalarına göz atmalarını, satın almalarını, indirmelerini ve oynatmalarını sağlar.

Yeni bir Skyrim Mash-up Pack‘in yanı sıra yeni bir yer olan Woodland Konakları satın alınabiliyor. Güncelleme, haritacı köylü ve keşif haritaları, yeni enchantments, beton ve beton tozu, Macera Modu, yeni başarılar, elle yuva, lamalar, shulker kutuları, çizilebilir yataklar ve çok daha fazlasını getiriyor.

Ayrıca, pek çok hata düzeltmesiyle birlikte, güncellemede bir sürü değişiklik var. En önemli düzeltmeleri aşağıda listeledik:

Elytra promosyoncuları için iyi haber – Artık bir yay ve okla kendini vurabilirsin (ve ayrıca iksirlerle kendini tekrar sıçratabilir!)

Atlar şimdi atlarlarken ses çıkarırlar! Neeeeigh!

Açıkçası, birçok yeni özellik ve sırların geliştiriciler tarafından bahsetmediği, böylece oyuncular oyunu oynarken onları keşfedebilirler. Minecraft’ın Android ve iOS sürümleri: Pocket Edition bugün güncellemeyi aldı, bu nedenle bunları App Store ve Google Play aracılığıyla kontrol etmek isteyebilirsiniz.