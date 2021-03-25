Mini’nin Yeni Elektrikli Aracı, BMW’ye Rakip Olacak!

Mini, bir tür yüksek performanslı elektrikli Mini üzerinde çalıştığını açıkça ortaya koydu. Hatta Aralık ayında bir prototipin fotoğraflarını yayınladı. Şimdi yakın gelecekte bitmiş bir örneğe bakabiliriz gibi görünüyor. Şirket yukarıdaki fotoğradı Twitter’da yayınladı.

Resim, bilgi konusunda pek bir şey içermiyor. Fakat “#ElectricThrillMaximised” hashtag’i, aracın benzin veya dizel ile çalışmadığını oldukça net bir şekilde ortaya koyuyor. Photoshop’ta görüntüyle oynayarak, herhangi bir egzoz borusu olmadığını görebilecek kadar aydınlanmayı başardık.

Bunun yerine, difüzörün ortasında bir arka sis lambası var. Ayrıca ilginç olan şey, çamurluğun fazlasıyla geniş olması diyebiliriz. ancak John Cooper Works GP’nin alışılmadık karbon fiber parçalarına benzemiyorlar.

Mini’yi bir hız otomobili veya güvenlik otomobili olarak tanımlayan parlak ışıklar var. Bu Mini’nin Formula E için bir güvenlik otomobili olabileceğini düşünüyoruz. Sadece elektrikli bir otomobil elektrikli yarış serisi için anlam ifade etmeyecek, aynı zamanda BMW’ye de rakip olacak.