Misfit Vapor Akıllı Saati 31 Ekim’de Satışa Çıkacak

Misfit Vapor, ilk kez CES 2017‘de duyuruldu ve markanın ilk akıllı saat ürünü olduğu için oldukça önemliydi. Duyurulduğu sırada tescilli bir işletim sistemi ile piyasaya sürülecekdi, ancak firma daha sonra popüler Android Wear 2.0‘a geçti. Çıkışı yaz için planlanıyordu fakat firma gecikme olduğunu duyurdu.

31 Ekim‘den başlayarak, Misfit web sitesine gidip akıllı gözlemciyi 199.99 dolar karşılığında satın alabileceksiniz.

Vapor özelliklerine gelince:

Inç başına 326 piksel ile 1.39 inç tam yuvarlak AMOLED ekran

Qualcomm Snapdragon Wear 2100 işlemci

4GB dahili depolama

Bluetooth, Wi-Fi ve ivmeölçer

Altimetre, jiroskop, optik kalp atış hızı sensörü ve mikrofon

Suya 50 metre direnç

44mm’lik paslanmaz çelikten mamul, Jet Siyah veya Gül Altın’da saten ile kaplanmış dayanıklı gövde

Akıllı saat olarak deneyim oldukça önemli ve Vapor, dokunmatik çerçevesi ile kullanım kolaylığı sağlamayı taahhüt ediyor. Bu, kullanıcıların menüler ve uygulamaları taramasına izin verirken, aynı zamanda ekrandaki içeriği gizlemeden bildirimlere yanıt veriyor.