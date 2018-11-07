Temmuz ayında MIUI 10 tarafından desteklenecek olan akıllı telefonların ilk listesini gördük. İlk haber Eylül ayında yayılmaya başladı ve bugün Çin medyasında 21 telefonun Stable ROM almaya başlayacakları açıklandı. Listenin dışında sadece Poco F1 var, ancak Redmi 6 telefonlarının yeni kullanıcı arayüzünü alıp almayacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

MIUI 10 hareketlere ve tam ekran deneyimlerine odaklanacak. Cihazların daha iyi AI destekli resimlere sahip olmalarına da izin verecek, hatta eski telefonlar bile bunu destekleyebilecektir. Yazılım güncellemesi çevreye bağlı olarak doğa seslerini taklit eden yeni zil seslerini getirecektir. Ayrıca Araba Modu daha iyi tasarlanmış bir şekilde bizlere sunulacak.

MIUI 10 arayüzü artık 20 farklı telefonda! Yeni kullanıcı arayüzünü alacak olan tüm akıllı telefonların tam listesi: