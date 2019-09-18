MIUI 11 Beraberinde Hangi Özellikleri Getiriyor?

Xiaomi'nin en yeni işletim sisteminin doğrusal animasyonları kullanacağı ve beraberinde hem hızlı hem de yumuşak animasyonlara sahip olacağı ortaya çıktı...

Xiaomi’nin çok beklenen MIUI 11 arayüzünün özellikleri şirketin iki yeni 5G amiral gemisi ile birlikte önümüzdeki hafta açıklanacak. Yeni işletim sisteminin resmi olarak piyasaya sürülmesinden önce, şirketin MIUI deneyim şefi Xiaofan, MIUI 11’de önemli bir değişiklik olduğunu açıkladı.

Bugün erken saatlerde, Weibo’ya Xiaomi’nin yeni işletim sistemindeki animasyonlar için biraz farklı bir yaklaşım benimseme kararı verdiğini açıkladı. Öncelikle, Xiaomi’nin işletim sisteminde doğrusal olmayan animasyonlar kullanan birkaç Android akıllı telefon üreticisinden biri olduğunu söylüyor.

Şirket bu stili ilk olarak MIUI 6‘dan benimsemiştir. Burada, kullanıcı arayüzü boyunca doğrusal olmayan animasyonları, ana ekran ve uygulama silme animasyonlarında olduğu gibi kullanmıştır. Bir sonraki MIUI yinelemesinde şirket, kullanıcı arayüzünü hızlı ve duyarlı hale getirmek için bu animasyonları hızlandırmak istiyordu.

MIUI 9, “yıldırım hızında” etiketi ile piyasaya sürüldü. Bu nedenle şirketin animasyonları mümkün olan en hızlı şekilde işletim sisteminde yapmak istediği açıktı. Ancak MIUI 10 geliştirme aşamasındayken, Xiaomi hızın animasyonda daha az önemli olduğunu fark etti.

Hem hız hem de önemli olan animasyonun pürüzsüzlüğü idi. Bu yüzden, Xiaomi MIUI 10’un uygulama başlatma hızları konusunda çıkarılan son işletim sistemi olmasına karar verdi. Xiaomi’nin MIUI ekibi, animasyonları biraz yavaşlatmaya ve böylece onları daha zengin hale getirmeye odaklandı.