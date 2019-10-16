MIUI 11 Global Sürüm Alacak Telefonlar Açıklandı!

Yeni MIUI 11 Global güncellemesini sabırla bekleyen Xiaomi kullanıcıları için, iyi haberler nihayet geldi. MIUI India Twitter hesabındaki bir yayına göre, MIUI 11 22 Ekim’den itibaren yayına girecek. Güncelleme, daha popüler ve daha yeni cihazların ilk önce almasıyla birlikte dalgalar halinde yayınlanacak.

Bu ilk sürüm 22 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında olacak. MIUI 11 güncellemesini alacak olan cihazlar, Poco F1, Redmi K20, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi Note 7, Redmi Note 7S ve Redmi Note 7 Pro gibi popüler cihazlardır.

4 Kasım’da başlayıp 12 Kasım’da sona erecek olan 2. aşamadaki güncellemeyi alacak güncelleme orta düzey için oluyor. Redmi K20 Pro, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6A, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 5 var. Ek olarak Redmi 5A, Redmi Note 4, Redmi Y1, Redmi Y1 lite, Redmi Y2, Redmi 4, Mi Mix 2 ve Mi Max 2 akıllı telefonları mevcut.

Güncelleme için 3. Aşama 13 Kasım’da başlayacak. Buna dahil olan cihazlar Redmi Note 6 Pro, Redmi 7A, Redmi 8, Redmi 8A ve Redmi Note 8‘dir. Redmi Note 8 Pro, 4. Aşama için tek cihaz olacaktır. 18 Aralık’ta başlayacak ve 26 Aralık’ta bitecek.

MIUI 11, popüler arayüzü birçok açıdan değiştiren özelliklerle, Xiaomi için büyük bir güncellemedir. Görsel özelliklerle başlayarak, biraz daha yumuşak simgeler, sistem çapında bir karanlık mod, yeni bir Mi Lan Pro sistem fontu ve her zaman açık ekran işlevselliği elde edeceksiniz. Ayrıca yeni animasyonlar, temalar, duvar kağıtları ve gelişmiş bir bildirim sistemi var.