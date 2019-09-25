MIUI 11 Güncellemesi Alacak Tüm Modeller

MIUI 11 güncellemesi için merak edilen detaylar açıklandı. Güncelleme alacak olan modeller tam liste olarak açıklandı.

Xiaomi, kısa bir süre önce çok önemli bir tanıtım gerçekleştirdi. Markanın yeni seri akıllı telefonlarının sunulduğu tanıtımla beraber sarmal ekran teknolojisi de ortaya çıkmış oldu. Bir yandan sarmal ekran teknolojisi bir yandan ise 108 MP kamera derken, etkinliğin en çok konuşulan kısımlardan birisi de MIUI 11 arayüzü oldu.

Yenilenmiş olan arayüz, dikkat çekici renk uyumu, yenilenmiş olan düzenleri, çocuklara özel olarak sunulan kullanım bölümleri, gece modu gibi artılarla beraber geldi. Yeni arayüzün bu özelliklerin dışında deprem uyarı sistemi gibi artılar sunduğunu da ekleyelim.

Çok daha hızlı bir arayüz sunulmasını sağlayacak olan MIUI 11 güncellemesi için son detay ise güncelleme alacak olan modeller oldu. Marka kısa bir süre önce, güncelleme alacak olan modellerin tam listesini açıkladı. Yeni güncellemelerle gelecek olan akıllı telefonların dışında, güncelleme alacak olan modellere bakalım.

MIUI 11 Güncellemesini Alacak Olan Modeller

Yeni pil yönetim sistemi, yeni menüler gibi artılarla beraber gelen güncellemenin hangi akıllı telefon modellerine geleceğine bakalım. Listede açıklanan modeller ise şöyle:

Redmi Note 5 (Note 5 Pro)

Redmi 6A

Redmi 6

Redmi S2

Xiaomi Mi Mix

Xiaomi Mi 5S

Xiaomi Mi 5S Plus

Xiaomi Mi 5X

Xiaomi Mi 5C

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Mi Play

Xiaomi Mi Max 2

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi 5 Plus (Redmi Note 5)

Redmi 4X

Redmi 5A

Redmi Note 5A (Y1)