MIUI 11 Güncellemesi Alacak Tüm Modeller

Xiaomi, kısa bir süre önce çok önemli bir tanıtım gerçekleştirdi. Markanın yeni seri akıllı telefonlarının sunulduğu tanıtımla beraber sarmal ekran teknolojisi de ortaya çıkmış oldu. Bir yandan sarmal ekran teknolojisi bir yandan ise 108 MP kamera derken, etkinliğin en çok konuşulan kısımlardan birisi de MIUI 11 arayüzü oldu.
Yenilenmiş olan arayüz, dikkat çekici renk uyumu, yenilenmiş olan düzenleri, çocuklara özel olarak sunulan kullanım bölümleri, gece modu gibi artılarla beraber geldi. Yeni arayüzün bu özelliklerin dışında deprem uyarı sistemi gibi artılar sunduğunu da ekleyelim.
Çok daha hızlı bir arayüz sunulmasını sağlayacak olan MIUI 11 güncellemesi için son detay ise güncelleme alacak olan modeller oldu. Marka kısa bir süre önce, güncelleme alacak olan modellerin tam listesini açıkladı. Yeni güncellemelerle gelecek olan akıllı telefonların dışında, güncelleme alacak olan modellere bakalım.
MIUI 11 Güncellemesini Alacak Olan Modeller
Yeni pil yönetim sistemi, yeni menüler gibi artılarla beraber gelen güncellemenin hangi akıllı telefon modellerine geleceğine bakalım. Listede açıklanan modeller ise şöyle:
- Redmi Note 5 (Note 5 Pro)
- Redmi 6A
- Redmi 6
- Redmi S2
- Xiaomi Mi Mix
- Xiaomi Mi 5S
- Xiaomi Mi 5S Plus
- Xiaomi Mi 5X
- Xiaomi Mi 5C
- Xiaomi Mi Note 2
- Xiaomi Mi Play
- Xiaomi Mi Max 2
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi 5 Plus (Redmi Note 5)
- Redmi 4X
- Redmi 5A
- Redmi Note 5A (Y1)
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 8 SE
- Xiaomi Mi Max 3
- Redmi K20 Pro Snapdragon 855+ Edition
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi 7
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi CC9
- Mi CC9e
- Xiaomi Mi Mix 2
- Xiaomi Mi Note 3
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi 6X
- Redmi 7A
- Redmi 6 Pro