MIUI 11 Kararlı Sürüm Çıktı – İşte İlk Alan Cihazlar!

Geçen ayın sonunda Xiaomi, MIUI 11 adı verilen en son Android arayüzünü tanıttı. Arayüzün şu ana kadar açık beta sürümü zaten mevcuttu. Buna ek olarak şirket MIUI 11 kararlı sürümü OTA güncellemesi ile yayınlamaya başladı.

İlk olarak, MIUI 11 güncellemesi 12 cihaz için geliyor. Sonraki aşamada diğer telefonlar kademeli olarak gelecek. Tabi ki bu özellik şimdilik Çin’de, Türkiye’ye ya da Global kararlı sürümün yayınlanması ilerleyen zamanlarda olabilir.

MIUI 11 güncellemesini almaya başlayan ilk cihazların listesi aşağıdaki gibidir: Ayrıca yeni güncelleme ile gelen özelliklerden öne çıkanlara listenin sonunda göz atabilirsiniz.

Yeni Simgeler : En son MIUI 11 ile Xiaomi, kullanıcı arayüzünde bulunan simgelerin görünümünü değiştirdi ve şimdi minimalist ancak çekici bir görünüme sahip.

: En son MIUI 11 ile Xiaomi, kullanıcı arayüzünde bulunan simgelerin görünümünü değiştirdi ve şimdi minimalist ancak çekici bir görünüme sahip. Ultra Güç Tasarruf Modu : Adından da anlaşılacağı gibi bu mod, şarjın bitmesine karşın son derece pil ömrüne destek oluyor.

: Adından da anlaşılacağı gibi bu mod, şarjın bitmesine karşın son derece pil ömrüne destek oluyor. Çocuk Modu : Bu mod, çocukları için güvenli bir dijital ortam oluşturmak isteyen ebeveynler içindir.

: Bu mod, çocukları için güvenli bir dijital ortam oluşturmak isteyen ebeveynler içindir. Deprem uyarıları : Bölgesel ofisler tarafından sağlanan veriler sayesinde, MIUI 11 çalıştıran cihazlar devam eden bir deprem olması durumunda veya bir olay meydana geldikten sonra sahibine bildirimde bulunabilir.

: Bölgesel ofisler tarafından sağlanan veriler sayesinde, MIUI 11 çalıştıran cihazlar devam eden bir deprem olması durumunda veya bir olay meydana geldikten sonra sahibine bildirimde bulunabilir. Harici ekrana yayın yapma: Bu özellik, MIUI 11 üzerinde çalışan akıllı telefonların, TV’ye bu işlevselliği desteklemesi koşuluyla, oyunları, videoları, belgeleri ve diğer uygulamaları içeren ekran içeriklerini kablosuz olarak kablosuz olarak yayınlamasına olanak tanır.

Bunlar MIUI 11 ile ilgili yeni tanıtımlardan sadece birkaçı olsa da, en son güncellemenin getirdiği diğer özellikleri okumak istiyorsanız, buraya tıklayarak yapabilirsiniz.