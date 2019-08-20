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MIUI 11 Özellikleriyle En İyi Arayüz Olabilir!

Xiaomi'nin özel arayüzü özellikleriyle kullanıcılarını etkilemeye devam edecek....

By Muhammed Arslan

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MIUI 11 Özellikleriyle En İyi Arayüz Olabilir!

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, şu anda MIUI 11 adı verilen özel Android kullanıcı arayüzünün bir sonraki sürümünü geliştiriyor. Şirketin ürün müdürü kısa süre önce, yeni özel ROM’un henüz piyasaya sürülmeyeceğini belirtti.

Yeni sürümün, MIUI 10 üzerinde bazı iyileştirmelerle gelmesi bekleniyor. Bunlardan biri, MIUI galeri uygulamasında “sky replacement” adlı yeni bir efektin eklendiğini ortaya çıkardı. Buna ek olarak yeni bir özellik daha gün yüzüne çıktı.

Yeni özelliğe “Inter-finger call” deniyor. Tabi ki henüz Türkçe açıklaması belli değil. Buna karşılık nerede aktifleştirilebileceğini gösteren MIUI arayüzünün bir ekran görüntüsünün yanı sıra özelliğin bir açıklaması da verildi. Görüntü yeni “Inter-finger call” seçeneğiyle “gelen arama” arayüzü de ekran görüntüsünde yer almaktadır.

MIUI 11 Özellikleriyle En İyi Arayüz Olabilir!

MIUI test ekran görüntüsüne göre, yeni özellik ses yardımcısının aramaları metin biçiminde görüntülenmesine yardımcı olacak. Fonksiyon MIUI laboratuarı uygulaması aracılığyla etkinleştirilebilir. Etkinleştirildiğinde, gelen arama arayüzünde küçük arama kaydırıcısı beliriyor.

Buradaki asıl özelliğin kısa açıklaması, eş zamanlı olarak karşıdan gelen konuşma, ekranda yazıya aktarılacak.  Ek olarak, XiaoAI, konuşmaya metin seçenekleri biçiminde bazı yanıtlar sağlayacaktır. Kullanıcının seçtiği seçeneklerden herhangi biri, sesli yanıtla arayana yönlendirebilecek. Çağrı kayıtları da ileride başvurmak üzere MIUI Laboratuarı’nda saklanacak.

Bu özellik Çin’de piyasaya sürülecek, böylece XiaoAI sanal asistanı bu özelliği güçlendirecek. Xiaomi’nin bu özelliği global MIUI kullanıcıları için Google Asistan’a dahil edip etmeyeceğini söylemek için henüz erken.

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